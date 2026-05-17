إلهام أبو الفتح
طه جبريل
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع مستشار رئيس الجمهورية الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية اليوم الأحد، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل في مجالات التنمية المحلية والحفاظ على البيئة وجهود الاستفادة من المزايا التنافسية و المقومات التراثية التي تتميز بها المحافظات.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع مستشار رئيس الجمهورية الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير الجارية بالمحافظات بما يسهم فى تحسين المرافق والبيئة التحتية والمشهد الحضري بالإضافة إلى موقف مشروعات تطوير عدد من المناطق التاريخية للحفاظ على الهوية البصرية والمعمارية لتلك المناطق ومن بينها القاهرة والبحيرة وعدد آخر من المحافظات .

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظات، وتعزيز كفاءة منظومة الإدارة المحلية ودفع وتيرة العمل فى الملفات الخدمية التى تمس حياة المواطنين .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية في تحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة بالمحافظات.

وأشاد مستشار رئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية والبيئة في دعم المحافظات وتنفيذ برامج التنمية ، مشيراً إلى أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفات ورؤية الجمهورية الجديدة، لتعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية والسياحية والتراثية التي تمتلكها المحافظات بما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظات والحفاظ على المناطق التاريخية .

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تطوير الأسواق والمناطق التاريخية بالمحافظات ورفع كفاءتها و المشروعات الجاري تنفيذها خاصة المرتبطة بتطوير المناطق السياحية والتراثية والحفاظ على الطابع الحضاري ، فضلاً عن مناقشة جهود دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات وتحسين الصورة البصرية والارتقاء بمستوى النظافة العامة والتشجير وزيادة المساحات الخضراء.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة القادمة لدفع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والبيئية فى مختلف المحافظات وتطوير عدد من المناطق التى تحظى باهتمام ومتابعة السيد رئيس الجمهورية وتذليل أي عقبات بالتعاون مع المحافظات بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المحافظات.

