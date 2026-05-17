من سور الصين إلى نيويورك ذهابا وإيابا.. أرقام إعجازية لشبكات مياه وكهرباء "الدلتا الجديدة"
رياضة

أعظم الجماهير.. سهير جودة تساند جماهير الزمالك بعد السقوط أمام اتحاد العاصمة

ميرنا محمود

نشرت الإعلامية سهير جودة، مجموعة من الصور لجماهير نادي الزمالك، عقب خسارة الفريق لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة أمس، موجهة رسالة دعم مؤثرة لهم.

وأكدت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” أن الحب الحقيقي يظهر وقت الخسارة والانكسار، وليس فقط في أوقات الانتصارات والاحتفالات، مشيدة بوفاء جماهير الزمالك التي تواصل دعم فريقها رغم الصعوبات والنتائج المؤلمة.

وكتبت: “أصعب أنواع الحب.. هو الحب اللي يفضل ثابت وقت الخسارة، مش وقت الانتصارات والهتاف والصور والاحتفالات، لكن وقت الانكسار والخذلان والسنين التقيلة اللي كان سهل جدًا فيها إن ناس كتير تمشي… لكنهم ما مشيوش”.

وأضافت أن جمهور الزمالك يختلف دائمًا؛ بسبب حالة الانتماء الحقيقية التي تربطه بالنادي، مؤكدة أن العلاقة بين الجمهور والفريق أعمق من مجرد تشجيع يستمر 90 دقيقة داخل الملعب.

وتابعت: “الجمهور ده تحديدًا يعرف يحب ناديه في أصعب حالاته، يشيله وهو بيتعثر، ويقف وراه وهو موجوع، ويديله أمل في اللحظة اللي الأمل نفسه فيها بيكون مرهق”.

وأشادت الإعلامية المصرية بدور جماهير الزمالك على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أنهم كانوا دائمًا السند الحقيقي للفريق، سواء في أوقات الانتصار أو لحظات الإخفاق.

واختتمت: “حتى في لحظات الخسارة، يفضل جمهور الزمالك واحد من أعظم الجماهير فعلًا، لأن الإخلاص الحقيقي بيظهر لما تبقى المحبة نفسها صعبة”.

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

