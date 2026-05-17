غدا غرة ذي الحجة.. السعودية تعلن الثلاثاء وقفة عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا في السعودية مساء اليوم الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وذلك بعد أن جرت عملية التحري في عدد من مناطق المملكة، بمشاركة لجان الترائي والفرق الفلكية المختصة.

وقالت المحكمة العليا في بيان لها : وبناءا عليه يكون غداً الإثنين غرة شهر ذي الحجة والثلاثاء 26 مايو الوقوف في عرفة.

يشار إلى أن المحكمة العليا كانت في وقت سابق دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل 30 ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى - 29 ذي القعدة لعام 1447هـ حسب قرار المحكمة العليا- الموافق 17/ 5/ 2026م.