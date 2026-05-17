في مصر والسعودية.. موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة 1447 ووقفة عرفة

يترقب المسلمون موعد إعلان غرة شهر ذو الحجة 2026 ، والتي من المقرر أن تعلن عنه دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد رسمياً، في ظل توقعات بـ بدء العشر الأوائل من ذي الحجة غداً الأثنين الموافق18 مايو، وفضل هذه الأيام ، والتي يليها موعد وقفة عرفات و إجازة عيد الأضحى2026 في نهاية الشهر الجاري.

الإفتاء تعلن موعد شهر ذو الحجة2026

تعلن دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، عقب صلاة المغرب، موعد بداية شهر ذي الحجة وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك ومن المقرر أن يتم استطلاع الهلال يوم 29 من شهر ذي القعدة وفقًا للتقويم الهجري المعمول به في مصر، فيما تترقب الدول العربية والإسلامية إعلان المملكة العربية السعودية بشأن رؤية الهلال، باعتبارها الدولة المنظمة لموسم الحج.

وتلتزم دار الإفتاء المصرية عادة بما تعلنه المحكمة العليا في السعودية بشأن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، حيث تستطلع المملكة الهلال مساء الأحد الموافق 17 مايو، والذي يوافق لديها 30 ذي القعدة.

شهر ذو الحجة2026 فلكياً

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا توافق يوم الاثنين المقبل الموافق 18 مايو الجاري، حيث أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الحسابات الفلكية الخاصة بشهر ذو الحجة لعام 1447 هجريًا، كاشفًا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

وأوضح المعهد أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلى، وذلك يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، والذى يُعرف بيوم الرؤية الشرعية.

السعودية تعلن بداية ذو الحجة

تعلن السعودية، اليوم الأحد، بداية شهر ذي الحجة 1447 هـ وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026، ودعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447 - حسب قرار المحكمة العليا- الموافق 17 / 5 / 2026م.

وقالت المحكمة العليا في السعودية: «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».





موعد وقفة عرفات2026

بحسب التقديرات الفلكية المبدئية، من المتوقع أن نشهد يوم عرفة 2026 يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

وتعتمد هذه التقديرات على الحسابات المرتبطة ببداية شهر ذي الحجة، والتي يتم تحديدها وفق حركة القمر والدورة الفلكية الخاصة بالتقويم الهجري، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد استطلاع هلال الشهر الكريم.

موعد إجازة عيد الأضحى2026

هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟

بحسب دار الإفتاء، لا مانع شرعًا في صيام بعض أيام العشر من ذي الحجة أو كلها، والحرص على اغتنامها، والمداومة على الطاعة

ويمكن للفرد صيام يوم ويوم فلا مانع في ذلك، ويمكن صيام الأيام التسعة، ومن يقدر على صيام يوم عرفة فقط لأنه أعظمها ويكفر عامين عام سابق وعام مقبل فلا مانع وكل على حسب طاقته، حتى إذا فاتته أيام أولى وبدأ صيام من أي أيام في العشر الأوائل.



موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

بحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.