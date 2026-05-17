الأعلى للإعلام: منع ظهور المحامي عصام عجاج إعلاميا لمدة 3 أشهر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن حلقة برنامج "علامة استفهام"، المذاعة على قناة "الشمس" بتاريخ 6 مايو الجاري، والتي قدمها الإعلامي مصعب العباسي.

مخالفتها الأكواد الإعلامية الصادرة عن الأعلى لتنظيم الإعلام

وتضمنت قرارات المجلس إلزام قناة "الشمس" بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، وذلك لمخالفتها الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما قرر المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور المحامي عصام عجاج لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية استخدامه، خلال ظهوره في حلقة برنامج "علامة استفهام"، ألفاظًا غير لائقة تضمنت إساءة إلى المرأة العاملة، ومساسًا بكرامتها، وانتقاصًا من دورها ومكانتها في المجتمع، على نحو يُشكّل تجاوزًا غير مقبول في الخطاب الإعلامي، ويتعارض مع الضوابط المهنية والأخلاقية الحاكمة لذلك، وتحريضه ضد الحقوق والضمانات القانونية المكفولة للنساء في مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك تضليل الرأي العام بنشر أرقام ونسب عشوائية غير موثقة حول معدلات الطلاق والخلع لإثارة الاحتقان.

تأتي هذه القرارات بناءً على ما انتهت إليه تحقيقات لجنة الشكاوى وجلسة الاستماع، التي عُقدت بحضور الممثل القانوني لقناة "الشمس"، وأسفرت عن ثبوت مخالفة المحتوى المذاع خلال الحلقة المذكورة للأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس، ولأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.