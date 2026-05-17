الثلاثاء.. تدشين منحة الإمام الطيب للبرنامج الدولي لإعداد القيادات النسائية

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حفل تدشين منحة الإمام الطيب لإعداد القيادات النسائية حول العالم، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم الإسلامية.

منحة الإمام الطيب للبرنامج الدولي لإعداد القيادات النسائية

يُقام الحفل في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر يوم الثلاثاء 19 مايو بحضور نخبة من قيادات الأزهر، وأساتذة جامعة الأزهر، والشخصيات العامة والتنفيذية والأكاديمية، من بينهم: الأستاذة أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور صفوت النحاس، الأمين العام المساعد لمجلس الأقتصاد العربي.

والدكتورة المهندسة منى البطراوي - نائب محافظ القاهرة.

والدكتورة أماني فخر - عضو مجلس الشيوخ، وعضو المجلس القومى للمرأة.

-وعدد من القيادات النسائية والشخصيات العامة.

ويلقى كلمة خلال اللقاء الدكتور عباس شومان - رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر - أمين عام هيئة كبار العلماء.

والدكتورة نهلة الصعيدي - مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشؤون الوافدين، وعميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين - مؤسس البرنامج.

والشيخ أيمن عبد الغني- وكيل الأزهر.

والدكتورة مايا مرسى - وزير التضامن.

والدكتورة جيهان زكي - وزير الثقافة

والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة

والدكتور نظير عياد - مفتى الديار المصرية.

والدكتورة إيمان كريم - المشرف العام علي المجلس القومي لذوي الإعاقة.