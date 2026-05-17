رئيس جامعة طنطا يشدد على تطبيق إجراءات الحماية المدنية والسلامة والأمان

تفقد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بكلية التربية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الانضباط والانتظام باللجان الامتحانية بمختلف كليات الجامعة، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد هلال، عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وشملت جولة رئيس الجامعة المرور على القاعات والمدرجات الامتحانية لمتابعة أداء الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وحرص رئيس الجامعة على الاطمئنان ميدانياً على جاهزية كافة أماكن الامتحانات، ومراجعة وتدقيق وتطبيق إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية داخل الكلية، لضمان توافر كافة سبل الأمان والتأمين للمنشآت والطلاب والقائمين على المنظومة الامتحانية.

وأكد الدكتور محمد حسين، أن السلامة والأمان هما الضلع الأساسي في منظومة الامتحانات بجامعة طنطا، بالتوازي مع سعى الجامعة الدائم لتوفير سبل الدعم الأكاديمي والنفسي للطلاب، مشدداً على دور الجامعة في مراجعة جاهزية خطط الحماية المدنية والسلامة المهنية بكافة القاعات والمدرجات، مؤكداً التزام الجامعة بتوفير بيئة امتحانية نموذجية وآمنة تماماً للطلاب، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، بما يضمن لهم أداء اختباراتهم في أفضل الأجواء، وفي ختام جولته، أشاد رئيس الجامعة بمستوى الالتزام والانضباط والجهد المبذول من إدارة كلية التربية لتنظيم العملية الامتحانية.