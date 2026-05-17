إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا

اعتبر مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل في “فخ إسرائيل” الإستراتيجي، مؤكداً أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها قريباً تبحث عن ما تبقى من نفوذها في منطقة غرب آسيا.

وفي سلسلة منشورات عبر منصة “إكس”، قال ولايتي إن ما وصفه بـ”فشل الدبلوماسية الأمريكية” في الصين، إلى جانب حالة الارتباك التي تعيشها أبوظبي بعد تسريب معلومات عن زيارة سرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلاً عن ما سماها “روايات مشوهة” صادرة عن البنتاغون، تعكس أزمة حقيقية في التقديرات الاستراتيجية داخل واشنطن.

وأضاف أن التهديدات التي يطلقها ترامب، والمدفوعة – بحسب تعبيره – بتحريض من تل أبيب، تمثل “انزلاقاً إلى فخ استراتيجي خطير”، محذراً من أن السير خلف السياسات الإسرائيلية سيكلف الولايات المتحدة ثمناً باهظاً في المنطقة.

وأكد ولايتي أن واشنطن قد تضطر قريباً إلى “البحث بالفانوس عن بقايا مكانتها في غرب آسيا”، في إشارة إلى تراجع النفوذ الأمريكي وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية على أن أي “خطوات متهورة” من جانب واشنطن لتعويض إخفاقاتها العسكرية ستقابل برد أقوى وأكثر حدة، مضيفاً أن تنفيذ ترامب لتهديداته ضد إيران سيعرّض المصالح الأمريكية وقواتها لـ”هجمات مفاجئة وغير متوقعة”.