إعلام عبري: إسرائيل ترفع جاهزيتها العسكرية تحسباً لجولة قتال جديدة مع إيران

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع مستوى التأهب إلى أقصى درجة، وسط تقديرات متزايدة بإمكانية تجدد المواجهة العسكرية مع إيران خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المسئولين، فإن فرص عودة الحرب وعدم عودتها تبدو متساوية حتى الآن، في ظل استمرار التوتر بين الطرفين وتواصل الاستعدادات العسكرية والسياسية على عدة مستويات.

وأشارت التقديرات إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان التنسيق المكثف تحسباً لأي تصعيد محتمل، بينما تعمل طهران على إعادة ترميم جزء من قدراتها الصاروخية، في وقت لا تزال ترفض فيه التخلي عن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الأميركية، وهو الشرط الذي يتمسك به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن لا تبدو متجهة نحو عملية عسكرية واسعة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني، مرجحة أن يقتصر أي تحرك أميركي محتمل على ضربات محدودة تستهدف بنى تحتية حيوية مثل محطات الكهرباء والجسور.

كما نقلت الصحيفة تقديرات تفيد بأن إيران قد تسعى إلى توسيع نطاق المواجهة وإشراك الولايات المتحدة في صراع طويل الأمد، يمتد إلى ما بعد انطلاق مباريات كأس العالم المقررة في 11 يونيو المقبل.