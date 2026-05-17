الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سباق الألقاب في إنجلترا.. كم يفصل عمر مرموش عن معادلة إنجازات محمد صلاح؟

أمينة الدسوقي

نجح عمر مرموش في إضافة لقب جديد إلى مسيرته الإنجليزية بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي بقميص مانشستر سيتي إثر الفوز على تشيلسي بهدف نظيف. اللقب منح اللاعب المصري دفعة معنوية كبيرة في موسمه الأول مع بطل إنجلترا، ورسخ حضوره داخل منظومة الفريق.

بداية واعدة لمرموش مع مانشستر سيتي

بهذا التتويج، رفع مرموش رصيده إلى بطولتين مع السيتي، بعدما سبق له حصد كأس الرابطة الإنجليزية، ليبدأ مبكرا في كتابة فصل خاص به في الملاعب الإنجليزية.

الفارق الرقمي مع محمد صلاح

رغم الانطلاقة القوية، لا يزال الطريق طويلا أمام مرموش لمعادلة الرقم التاريخي الذي حققه محمد صلاح في إنجلترا.

 فالنجم المصري أنهى مسيرته هناك وفي جعبته 10 ألقاب مع ليفربول وتشيلسي.

ويحتاج مرموش إلى 8 بطولات إضافية لمعادلة هذا الرقم، وهو تحدي يبدو صعبا لكنه ليس مستحيلا في ظل وجوده داخل فريق اعتاد المنافسة على جميع البطولات محليا وقاريًا كل موسم.

 ماذا حقق صلاح في إنجلترا؟

خلال مسيرته الذهبية، حصد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة، ودرع المجتمع.

هذه الحصيلة الاستثنائية جعلت صلاح أحد أنجح اللاعبين الأفارقة والعرب في تاريخ الكرة الإنجليزية، وأيقونة يصعب تكرارها.

 إنجازات مرموش ومؤشرات المستقبل

بعيدًا عن الألقاب، قدّم مرموش مستويات لافتة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي؛ إذ أظهر مرونة تكتيكية باللعب في أكثر من مركز هجومي، وساهم بفاعلية في بناء الهجمات والضغط العالي، ما جعله عنصرا موثوقا في المباريات الكبرى.

كما يتميز بسرعته في التحول من الدفاع للهجوم، وقدرته على خلق المساحات لزملائه، وهي عناصر تتماشى مع فلسفة السيتي القائمة على الاستحواذ والتحرك المستمر دون كرة.

هل يستطيع مرموش كتابة تاريخ مشابه؟

الفارق بين اللاعبين اليوم هو فارق خبرة ومسيرة طويلة حافلة بالبطولات بالنسبة لصلاح، مقابل بداية واعدة وطموحة لمرموش لكن وجود الأخير داخل منظومة تنافس على كل الألقاب يمنحه فرصة حقيقية لتقليص الفجوة سريعًا إذا حافظ على مستواه واستمر في التتويج.

السنوات المقبلة وحدها ستحدد ما إذا كان مرموش قادرا على الاقتراب من الإرث الكبير الذي تركه محمد صلاح في إنجلترا، أم أن الرقم سيبقى شاهدا على حقبة استثنائية يصعب تكرارها.

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

