وزير الرياضة يهنئ المعجزة أمينة عرفي ومصطفي عسل ببطولتي العالم للإسكواش

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة بالتهنئة الي لاعبي المنتخب القومي للإسكواش امينة عرفي، ومصطفي عسل بعد نجاحهم في التتويج ببطولتي العالم للإسكواش علي مستوي السيدات والرجال.

واثني وزير الشباب والرياضة علي تتويج الأبطال المصريين ببطولتي العالم، مشيدا بالإنجاز التاريخيّ والغير مسبوق لبطلتنا المصرية صاحبة الـ 18 عام لتصبح أصغر لاعبة في العالم تفوز بلقب بطولة العالم للسيدات الكبار في البطولة التي استضافتها مصر .

فيما عبر جوهر نبيل عن إعجابه بالأداء المبهر للاعب منتخبنا الوطني للإسكواش مصطفي عسل بطل العالم للإسكواش والمصنف الأول عالمياً للرجال بعد نجاحه في الفوز باللقب وتتويجه للمرة الثانية له كبطل للعالم للإسكواش .

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالتهنئة ايضاً الي الاتحاد المصري للاسكواش واعضائه برئاسه المهندسة آمنة الطرابلسي ، علي الجهود الكبيرة المبذولة مع اللاعبين وتصدر مصر للبطولات والتصنيفات العالمية علي مستوي الأعمار .

وخاص لاعبو المنتخب المصري للاسكواش علي مستوي الرجال والسيدات نهائي بطولة العالم في نهائي مصري خالص حيث تغلب مصطفي عسل علي لاعب منتخبنا المصري يوسف إبراهيم 3-0 في منافسات الرجال .

بينما تغلبت البطلة المصرية أمينة عرفي علي نظيرتها المصرية نور الشربيني 3-2 علي مستوي منافسات السيدات.