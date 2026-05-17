معتمد جمال ولا اللاعيبة؟.. سبب خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة |فيديو

علق الناقد الرياضي إسلام محمد على خسارة نادي الزمالك الأخيرة أمام اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن الجمهور كان العنصر الأبرز في المباراة، بينما غاب أداء اللاعبين بشكل واضح.

وقال إسلام محمد، خلال مداخلة هاتفية، مع نهاد سمير وأحمد دياب وسارة سامي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن مشهد جماهير الزمالك في استاد القاهرة كان استثنائيًا وغير مسبوق، مشيرًا إلى أن بعض الجماهير تواجدت في محيط الملعب قبل المباراة بـ3 أيام من أجل تجهيز "الدخلة" التي ظهرت بشكل مميز.

وأضاف أن "الدخلة" التي قدمها جمهور الزمالك تُعد من أفضل المشاهد التي ظهرت في الملاعب، ليس فقط على المستوى المحلي أو الأفريقي، بل ربما عالميًا، مؤكدًا أن الجماهير قدمت دعمًا كبيرًا للفريق.

وأوضح الناقد الرياضي أنه لم يشعر بوجود لاعبي الزمالك داخل أرض الملعب، قائلاً: "اللي كان موجود فعليًا هو الجمهور فقط"، في إشارة إلى ضعف الأداء الفني للفريق خلال اللقاء.

وحمّل إسلام محمد المدير الفني معتمد جمال جزءًا كبيرًا من مسؤولية الخسارة، خاصة فيما يتعلق بالتغييرات التي أجراها خلال المباراة، مؤكدًا أنها لم تكن موفقة وأسهمت في تراجع الأداء.

وكشف عن إحصائيات تعكس تفوق اتحاد العاصمة، حيث بلغت نسبة الاستحواذ 64% للفريق الجزائري مقابل 36% فقط للزمالك، كما وصل عدد تمريرات اتحاد العاصمة إلى 384 تمريرة مقابل 181 تمريرة للزمالك، مشيرا إلى أن الزمالك قدم أداءً قويًا في مباراة الذهاب بالجزائر، وكان قريبًا من تحقيق نتيجة إيجابية، لكنه ظهر بشكل مختلف تمامًا في لقاء الإياب، الذي وصفه بأنه "أسوأ مباراة للفريق هذا الموسم".