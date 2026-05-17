تشغيل محطة جديدة من الأتوبيس الترددي BRT.. تعرف على المكان والموعد

أعلنت وزارة النقل، بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن دخول محطة "الجولف" ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT الخدمة الفعلية اعتباراً من أمس السبت 16 مايو 2026، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير الطريق الدائري وتعزيز منظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام.

موقع استراتيجي لخدمة القاهرة الجديدة

تكتسب محطة "الجولف" أهمية لوجستية كبرى نظراً لموقعها الحيوي:

• الموقع: تقع المحطة أعلى نفق الجولف على الطريق الدائري.

• الربط المحوري: تربط المحطة الطريق الدائري بـ محور جمال عبد الناصر الممتد داخل القاهرة الجديدة، مما يوفر خدمة مباشرة لسكان التجمع الثالث والمترددين على المنطقة.

• الامتداد الجغرافي: تمثل المحطة، إلى جانب محطة المشير طنطاوي، امتداداً للمرحلة الأولى التي تربط بين تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي وصولاً إلى أكاديمية الشرطة.

تكامل مع المونوريل وشارع التسعين

وأوضحت الوزارة أن تشغيل محطة الجولف يساهم في تحقيق تكامل فريد بين وسائل النقل الحديثة:

1. الربط مع شارع التسعين: تيسير الوصول إلى شارع التسعين الجنوبي، الشريان الرئيسي للقاهرة الجديدة.

2. التكامل مع المونوريل: يتيح المشروع الربط مع مونوريل شرق النيل عبر محطة المشير طنطاوي، مما يوفر للمواطن رحلة نقل ذكية وشاملة.

3. توفير الوقت: من خلال عزل الحارات المخصصة للأتوبيس الترددي عن باقي حارات الطريق الدائري، مما يضمن اختصار زمن الرحلات والابتعاد عن الكثافات المرورية.

نحو نقل أخضر ومستدام

ويأتي تشغيل المحطة كخطوة جديدة ضمن مشروع BRT الذي يمتد بطول 116 كم حول القاهرة الكبرى، ويهدف إلى:

• تقليل الزحام: تشجيع أصحاب السيارات الخاصة على استخدام وسيلة نقل عامة تضاهي المترو في سرعتها وجودتها.

• الحفاظ على البيئة: الاعتماد على حافلات كهربائية صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

• توفير استهلاك الوقود: المساهمة في خفض استهلاك المحروقات وتكلفة التنقل اليومية للمواطن.

وجدير بالذكر أن وزارة النقل تواصل العمل على استكمال باقي محطات المشروع، مع تنفيذ ساحات انتظار للسيارات الملاكي أسفل المحطات الرئيسية، وتطوير طرق الخدمة لتسهيل الربط مع مواقف الميكروباص ووسائل النقل الأخرى أسفل الطريق الدائري.

تفاصيل محطة الجولف

