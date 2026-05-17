قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين والشعب صاحب الإنجاز
مصر تستهدف 70% اكتفاءً ذاتيًا من القمح والحبوب بدعم البحث العلمي ومشروعات التوسع الزراعي
قطر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون وتطورات التهدئة بين إيران والولايات المتحدة
5 طلاب خليجيين بجامعة شهيرة بأكتوبر يحررون محضرا باختفاء هواتفهم
تصعيد واسع جنوب لبنان.. غارات متواصلة وعمليات نسف عنيفة في الخيام
بهاء الغنام: مصر حاربت الإرهاب وحققت إنجازات غير مسبوقة في سنوات قليلة
العلاقات المصرية الصينية.. مرحلة جديدة من التعاون بعد قرار الإعفاء الجمركي الكامل
مستقبل مصر: تدبير أكثر من 8 ملايين طن قمح و800 ألف طن زيت
مركز المعلومات: سلاسل الإمداد الذكية توجه استراتيجي لإعادة تصميم الاقتصاد العالمي
بهاء الغنام: الافتتاح الكامل لمشروع الدلتا الجديدة في مايو المقبل
زلزال سياسي في لندن.. تسريبات تكشف قرار استقالة رئيس وزراء بريطانيا
شوبير يكشف موقف إمام عاشور من تجديد عقده مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تشغيل محطة جديدة من الأتوبيس الترددي BRT.. تعرف على المكان والموعد

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
قسم الخدمات

أعلنت وزارة النقل، بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن دخول محطة "الجولف" ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT الخدمة الفعلية اعتباراً من أمس السبت 16 مايو 2026، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير الطريق الدائري وتعزيز منظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام.

موقع استراتيجي لخدمة القاهرة الجديدة

 تكتسب محطة "الجولف" أهمية لوجستية كبرى نظراً لموقعها الحيوي:

الموقع: تقع المحطة أعلى نفق الجولف على الطريق الدائري.

الربط المحوري: تربط المحطة الطريق الدائري بـ محور جمال عبد الناصر الممتد داخل القاهرة الجديدة، مما يوفر خدمة مباشرة لسكان التجمع الثالث والمترددين على المنطقة.

الامتداد الجغرافي: تمثل المحطة، إلى جانب محطة المشير طنطاوي، امتداداً للمرحلة الأولى التي تربط بين تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي وصولاً إلى أكاديمية الشرطة.

تكامل مع المونوريل وشارع التسعين

وأوضحت الوزارة أن تشغيل محطة الجولف يساهم في تحقيق تكامل فريد بين وسائل النقل الحديثة:

1. الربط مع شارع التسعين: تيسير الوصول إلى شارع التسعين الجنوبي، الشريان الرئيسي للقاهرة الجديدة.

2. التكامل مع المونوريل: يتيح المشروع الربط مع مونوريل شرق النيل عبر محطة المشير طنطاوي، مما يوفر للمواطن رحلة نقل ذكية وشاملة.

3. توفير الوقت: من خلال عزل الحارات المخصصة للأتوبيس الترددي عن باقي حارات الطريق الدائري، مما يضمن اختصار زمن الرحلات والابتعاد عن الكثافات المرورية.

نحو نقل أخضر ومستدام

ويأتي تشغيل المحطة كخطوة جديدة ضمن مشروع BRT الذي يمتد بطول 116 كم حول القاهرة الكبرى، ويهدف إلى:

تقليل الزحام: تشجيع أصحاب السيارات الخاصة على استخدام وسيلة نقل عامة تضاهي المترو في سرعتها وجودتها.

الحفاظ على البيئة: الاعتماد على حافلات كهربائية صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

توفير استهلاك الوقود: المساهمة في خفض استهلاك المحروقات وتكلفة التنقل اليومية للمواطن.

وجدير بالذكر أن وزارة النقل تواصل العمل على استكمال باقي محطات المشروع، مع تنفيذ ساحات انتظار للسيارات الملاكي أسفل المحطات الرئيسية، وتطوير طرق الخدمة لتسهيل الربط مع مواقف الميكروباص ووسائل النقل الأخرى أسفل الطريق الدائري.

تفاصيل محطة الجولف 

وتقع المحطة علي الطريق اعلي نفق الجولف وتربط مع محور جمال عبدالناصر الممتد داخل القاهرة الجديدة حيث تعتبر محطة الجولف ومحطة المشير طنطاوي التي سبق دخولها الخدمة في التاسع عشر من مارس الماضي امتداداً للمرحلة الأولى الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وبدخول هاتين المحطتين الخدمة يتم وصول الأوتوبيس الترددي السريع BRT إلى القاهرة الجديدة للربط مع شارع التسعين الجنوبي والربط مع محور المشير طنطاوي ومع مونوريل شرق القاهرة في محطة المشير طنطاوى.

الجدير بالذكر أن المشروع خطوة هامة ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وأنه وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، تساهم في تشجيع المواطنين على استخدامه بدلاً من السيارات الخاصة ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بالإضافة إلي أنه يساهم في تقليل الازدحام، وتقليل استهلاك الوقود والمحروقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات خاصة مع عزل الحارة المخصصة للأتوبيس عن الحارات الأخرى بالطريق الدائري.

وزارة النقل الأتوبيس الترددي BRT القاهرة الجديدة النقل الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

خالد الغندور

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

بايرن ميونخ

«بايرن ميونخ العربي» يُثير الجدل بمنشور ساخر بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

رؤية هلال شهر ذو الحجة

هل يثبت هلال ذو الحجة؟ .. موعد عيد الأضحى 2026 في مصر والسعودية

توريد القمح

في بني سويف.. الزراعة تطلق حلولًا ذكية لزيادة إنتاج القمح وتوفير المياه

خلال البرنامج

برنامج تدريبي حول اشتراطات الحجر الزراعي في السلع والحاصلات المصدرة

بالصور

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد