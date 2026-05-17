الرئيس السيسي: افرحوا بأنفسكم وبلادكم لأن ما حدث بالدلتا تم بيد المصريين

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لـ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعرض الملامح الرئيسية لمشروع الدلتا الجديدة، حتى يعلم المستثمرون والمواطنون والإعلاميون والصحفيون ما يحدث.

وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2026، إن ما يعرض يتسبب في فرحة المصريين، وإن ما يحدث لا يتم إلا بيد المواطنين المصريين، وإن الذي تم كان فضلا من الله، وإن وزارة الري والكهرباء والزراعة قامت بدفع مليارات الأموال، من أجل هذا المشروع.

وتابع: "افرحوا بأنفسكم وببلادكم لأن ما حدث بالدلتا تم بيد المصريين".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التنموية، ومنها مشروع الدلتا الجديدة وعدد من المشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.



ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويستهدف تحويل رمال صحراء نحو 2.5 مليون فدان إلى لون الحياة الأخضر لتأمين غذاء المصريين، حيث تم الانتهاء من استزراع مئات الآلاف من الأفدنة باستغلال المياه الصرف الزراعي المعالجة، لتنتج أجود المحاصيل الزراعية.