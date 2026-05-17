تصعيد ميداني في غزة.. 3 شهداء منذ الفجر جراء غارات إسرائيلية متفرقة

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى ثلاثة فلسطينيين منذ فجر اليوم، إلى جانب إصابات أخرى، وذلك في سلسلة خروقات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة شمالاً وجنوباً.

ففي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخران، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط كراج رفح وسط مدينة خان يونس، حيث أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال استهدف نقطة أمنية في المنطقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم، استشهد المواطن محمود أبو سيسي جراء قصف استهدف تجمعاً للمواطنين أمام مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد المواطن جهاد سلمان من بلدة بيت لاهيا، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق شمال القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف والخروقات العسكرية الإسرائيلية التي تشهدها مناطق متفرقة من القطاع منذ ساعات الفجر الأولى.