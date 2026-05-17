الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتوضيح تكاليف مشروع الدلتا الجديدة للمواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضرورة توضيح تكاليف مشروع الدلتا الجديدة للمواطنين كي يتسنى لهم معرفة حجم الإنجازات الضخمة التي تتحملها الحكومة فى سبيل البناء والتنمية.

وقال الرئيس السيسي - فى مداخلة مع وزير الموارد المائية والري هاني سويلم ضمن فعاليات افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل فى الضبعة - :"من المهم أن يعلم الجميع أن هذا المشروع ضخم ولا تكفي مدة الـ 20 دقيقة لشرح وإيجاز تفاصيله، لذلك أرجو منكم التحدث باختصار عن المحطات والشبكات والمسارات التي تم إنشاؤها، فيما يطلعنا وزير الكهرباء محمود عصمت عن شبكة الكهرباء والمحولات، والإفصاح عن جزء من تكلفة هذا المشروع".

من جانبه، قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ردا على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "لدينا مساران للمياه، المصدر الشمالي بقدرة 7.5 مليون متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الزراعي ومعالجة ثلاثية متقدمة للحصول على مياه نظيفة لاستخدامها، بالإضافة إلى 13 محطة رفع".

وأوضح وزير الري أن هذا المشروع العملاق من أكبر المشروعات الزراعية في العالم، لافتا إلى أنه يتم من خلاله نقل أكثر من 170 كيلو من المياه من الشرق إلى الغرب.

وأضاف أن الجزء الثاني من المشروع، وهو المسار الثاني عبارة عن 50 كم طوليا به 6 محطات رفع رئيسية، بالإضافة إلى المحطات الداخلية التي توزع المياه على الأراضي، وكل محطة بها ما يزيد على 13 طلمبة مياه ورفع مايزيد على 9 ملايين متر مكعب من المياه يوميا حتى يتم استكمال المسارين مع بعضهما لزراعة 2.2 مليون فدان فى الصحراء الغربية.