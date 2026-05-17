نائب محافظ الوادي الجديد يتابع سير امتحانات صفوف النقل

تفقد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، عدد من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه الدكتور ابراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بمتابعة انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الجولة متابعة انتظام أعمال اللجان بمدرستي الشعراوي الثانوية بنات والزهور للتعليم الأساسي، للتأكد من توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، إلى جانب الالتزام بالإجراءات التنظيمية داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات في هدوء وانضباط.

وأكد نائب محافظ الوادي الجديد خلال جولته، على أهمية تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أية معوقات تواجه الطلاب.