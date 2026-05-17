سامح الحفني : مصر تمضي بخطى عملية نحو التحول الأخضر في قطاع الطيران

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في فعاليات منتدى الهيدروجين الأخضر بمصر 2026، الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن الشراكة المصرية الألمانية للهيدروجين الأخضر (GH2P)، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين وممثلي قطاعات الطيران والطاقة والنقل البحري.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات.

وخلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان:
“Fueling the Future – Green Hydrogen for Maritime and Aviation Fuels”، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن مشاركة مصر في هذه الفعالية تعكس التزام الدولة بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في تطبيق نظم تشغيل أكثر استدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح الحفني أن الهيدروجين الأخضر ووقود الطيران المستدام (SAF) يمثلان أحد المحاور الرئيسية لمستقبل صناعة النقل عالميًا، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران من خلال التوسع التدريجي في استخدام الوقود المستدام، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة داخل المطارات المصرية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن القطاع يشهد خطوات تنفيذية متقدمة في هذا المجال، من بينها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بعدد من المطارات، إلى جانب التنسيق مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار في إنتاج وقود الطيران المستدام، بما يدعم توطين هذه الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات الوطنية.

مؤكدًا أن قطاع الطيران المدني يواصل جهوده لدعم التحول نحو الطيران الأخضر، من خلال التوسع في مشروعات الاستدامة البيئية، ودراسة إنشاء مصنع جديد لإنتاج وقود الطيران المستدام، بما يعكس توجه الدولة نحو تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة في صناعة النقل الجوي.

مضيفًا بأن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووقود الطيران المستدام، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة وموارد طبيعية واعدة، مؤكدًا التزام الدولة بتطبيق المعايير البيئية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية في مشروعات الطاقة النظيفة والوقود المستدام.

واختتم وزير الطيران المدني تصريحاته مؤكدًا أن التحول الأخضر في قطاع الطيران المدني المصري أصبح مسارًا استراتيجيًا تنفذه الدولة المصرية بخطوات عملية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوسيع التعاون الدولي، ودعم مشروعات الوقود المستدام، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران منخفض الانبعاثات.

وعلى هامش المنتدى عقدت لجنة السياحة والطيران بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة اجتماعًا مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والطيران، بمشاركة هشام إدريس رئيس اللجنة وزياد عرفة مدير قطاع السياحة والطيران.

وتناول الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني وأثرها على الحركة السياحية، إلى جانب استعراض جهود تطوير المطارات وتحسين تجربة السفر ورفع كفاءة الخدمات، بما يعزز تنافسية المقصد السياحي المصري إقليميًا ودوليًا، ويدعم زيادة تدفقات السياحة الوافدة خلال المرحلة المقبلة.

