"المالية": 15.8 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و104 مليارات للكهرباء بالموازنة الجديدة

ذكرت وزارة المالية أن تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027 بلغت نحو 840ر15 مليار جنيه مقابل 033ر75 مليار جنيه بموازنة 2025 /2026، بخفض قدره نحو 193ر59 مليار جنيه بنسبة 9ر78%.

وأوضحت الوزارة، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، أن هذا الدعم يمثل ما تتحمله الخزانة العامة للدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج، بالإضافة إلى قيمة دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز، فضلا عن تخصيص نحو 25 مليار جنيه ويمثل قيمة ما تتحمله الخزانة العامة من ضرائب على المنتجات البترولية.

وأشارت إلى أن تقديرات دعم الكهرباء بلغت بمشروع الموازنة الجديدة نحو 160ر104 مليار جنيه مقابل 75 مليار جنيه بموازنة 2025 /2026 بزيادة قدرها 160ر29 مليار جنيه.

وأوضحت أن هذا الدعم يمثل قيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة عن فرق تكلفة إنتاج الكهرباء عن أسعار البيع للمستهلكين، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة المتغيرات الاقتصادية.