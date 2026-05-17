قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتابع استعدادات عيد الأضحى.. وضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة
المالية: 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026 /2027
بتكلفة 800 مليار جنيه ويضيف 2.2 مليون فدان | برلمانيون عن مشروع الدلتا الجديدة : يعزز الأمن الغذائي ..ويعيد مجد الزراعة المصرية عالميا
موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام
700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
البحوث الفلكية تعلن ميلاد هلال ذي الحجة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدخل عاجل لبعثة حج القرعة ينقذ رحلة حج مواطنة مصرية بعد كسر خطير بساقها

بعثة القرعة تنقذ رحلة "حاجة مصرية"
بعثة القرعة تنقذ رحلة "حاجة مصرية"
أ ش أ

في مشهد يبرهن على تكامل الجهود الإنسانية والطبية لخدمة ضيوف الرحمن، نجحت بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأطقم الطبية بالمملكة العربية السعودية، في إنقاذ رحلة حج لمواطنة مصرية ومساعدتها على إتمام مناسكها، إثر تعرضها لكسر خطير بساقها جراء سقوطها بالقرب من المسجد النبوي الشريف.

والتقى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة بالمواطنة التي روت تفاصيل محنتها التي تحولت إلى منحة، ومن خوف من عدم إتمام مناسك رحلة العمر، إلى أمل وشوق لرؤية البيت العتيق بالعاصمة المقدسة.

ومن داخل الغرفة 103 بفندق (المختارة)، الذي يقع بالمنطقة الشمالية بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، فتحت الحاجة رضا علي إبراهيم التيلث (65 عاماً) من حجاج محافظة جنوب سيناء، قلبها إلى (أ ش أ)؛ بعد أن من الله بنعمته عليها بنعمة الشفاء والقدرة على إتمام مناسك الحج.

وقالت الحاجة رضا إنها عقب انتهائها من آداء صلاة العصر بالمسجد النبوي الشريف، وأثناء عودتها إلى مقر إقامتها ببعثة القرعة، تعثرت أثناء سيرها بالشارع المواجه للحرم النبوي، فسقطت على الرصيف، وهنا تجمع المارة واتصل أحدهم بمسئولي غرفة عمليات بعثة حج القرعة، من خلال رقم هاتف الغرفة المثبت بكارت الهوية الخاص بالحاجة، مشيرة إلى أنه في خلال أقل من 10 دقائق، وصل ثلاثة من مسؤولي بعثة القرعة، من بينهم ضابط طبيب بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وتابعت أنه فور وصولهم، قام الضابط الطبيب بالكشف على ساقها، واستدعى سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، خاصة بعد أن قام بتشخيص الحالة مبدئيا بوجود كسر في الساق… وأضافت قائلة،؛" أنا بكيت بشدة في تلك اللحظة، ليس بسبب الألم الرهيب الذي كنت أشعر به، ولكن لخشبتي من عدم تمكنني من آداء مناسك الحج".

وأشارت الحاجة رضا إلى أنه فور وصولها إلى المستشفى، تم إخضاعها لجهاز الأشعة، وتبين إصابتها بكسر مضاعف وحرج في الكاحل الأيسر وحاجتها إلى عملية جراحية عاجلة، لتركيب "شرائح ومسامير" لتثبيت الكسر، لافتة إلى أنه رغم رفض زوجها في البداية إجراء العملية الجراحية، إلا أن مسئولي البعثة أقنعوه وتم بالفعل إجراؤها وإنقاذ ساقها التي كانت معرضة للبتر في حالة عدم إجراء الجراحة بشكل عاجل.

وأشادت الحاجة رضا بالاستجابة السريعة لرجال بعثة القرعة الذين لم يتركوها للحظة واحدة؛ حيث تم نقلها فورا إلى المستشفى وتوفير الرعاية الطبية الفائقة لها، وتسكينها في غرفة خاصة رفقة زوجها لمراعاة حالتها الصحية والنفسية وتوفير سبل الراحة لهما.

تنسيق طبي ودعم لوجستي استثنائي

ومن جانبه، كشف زوج الحاجة رضا ومرافقها الحاج فرحات السعيد ربيع (70 عاما) عن حجم التنسيق والجهد المبذول من ضباط وأعضاء بعثة حج القرعة، مؤكدا أنهم لم يكتفوا بإنهاء الإجراءات الطبية والجراحية، بل تواصلوا مع الجهات المختصة لتوفير "كرسي متحرك بمواصفات خاصة" يتيح رفع الساق ومساندة الجسم بالكامل؛ تلبيةً لتوصية الطبيب المعالج الذي شدد على خطورة ترك ساقها متدلية لضمان نجاح العملية الحساسة.

وأضاف الزوج: "الطبيب أكد لنا أن التدخل الجراحي السريع أنقذ زوجتي من مضاعفات خطيرة وتورمات كانت قد تؤدي إلى إصابتها ب(غرغرينة) وإمكانية قطع جزء من ساقها، مما سيحرمها تماما من استكمال مناسك الحج، والآن وبفضل الله ثم جهود رجال وزارة الداخلية في البعثة، تستطيع أداء المناسك بيسر.

اعتذار وامتنان.. من القلق إلى الطمأنينة**

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، وجه الحاج فرحات رسالة اعتذار وتقدير عبر (أ ش أ) إلى طبيب بعثة القرعة، مشيرا إلى أنه كان يمر بضغط نفسي شديد قاده في البداية لرفض إجراء العملية والتمسك بتأجيلها خوفا من فوات وقت المناسك، إلا أن سعة صدر الفريق الطبي وتفهم مسؤولي بعثة حج القرعة واحتوائهم لقلقه، ساهم في إقناعه باتخاذ القرار الصحيح في غضون دقائق معدودة.

ترتيبات خاصة للتصعيد إلى عرفات

ومن جانبهم، أكد مسؤولو بعثة حج القرعة، قيامهم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة والميسرة للحاجة رضا وزوجها؛ لضمان تصعيدهم إلى مشعر عرفات الله بعربة مجهزة تناسب حالتها، ونقلهما بين المشاعر دون تكبد أي مشقة، مع استمرار مرافقة ومتابعة حالتهما الصحية بالتنسيق بين غرفة عمليات بعثة القرعة والبعثة الطبية.

واختتم الزوجان حديثهما بالدعاء الخالص لرجال وزارة الداخلية وأعضاء البعثة الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والمسؤولية، وحولوا أصعب لحظات رحلتهما إلى رحلة آمنة تفيض بالسلامة والطمأنينة.


 

بعثة حج القرعة وزارة الداخلية المسجد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

بسبب الجلباب الصعيدي.. منع مواطنين من دخول عرض فيلم أسد بسينما أحد الفنادق

بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

ترشيحاتنا

الجنائية الدولية

الجنائية الدولية : لا مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين

البنك الدولي

البنك الدولي: صرف 292 مليون دولار لبرنامج إصلاح التعليم في الأردن

الرئيس اللبناني جوزيف عون

رئيس لبنان يبحث هاتفيًا مع أمير الكويت الأوضاع الراهنة في المنطقة

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد