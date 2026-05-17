توك شو

شارع الفن في وسط البلد.. أكاديمية الفنون تطلق مبادرة لإحياء الإبداع في قلب القاهرة التاريخية

رحمة سمير

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، وتحديدًا شارع الشريفين ومثلث البورصة، إطلاق مبادرة “شارع الفن” التي تهدف إلى إعادة الفن إلى الشارع وخلق مساحة مفتوحة للتفاعل المباشر بين الفنانين والجمهور، إلى جانب دعم المواهب الشابة وربط الفنون بالحياة اليومية.

وقالت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، إن المبادرة جاءت استجابة لشغف الناس بالفن ورغبتهم في عيش التجربة الفنية في الفضاء العام، موضحة أن الأكاديمية بدأت التجربة بشكل تجريبي في الإسكندرية قبل الانتقال إلى القاهرة بالتعاون مع محافظة القاهرة.

وأضافت أن شارع الشريفين تم اختياره ليكون “شارع الفن” ضمن بروتوكول تعاون مع المحافظة، على أن يتم تقديم فعاليات فنية بشكل أسبوعي في أيام الجمعة والسبت لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات، مع فتح الباب أمام جميع محبي الفنون للمشاركة تحت إشراف الأكاديمية.

وأوضحت أن الفعاليات تشمل مختلف أنواع الفنون، مثل الفنون الشعبية، والرسم، والكاريكاتير، والغناء، والعروض الحركية، بما يتيح مساحة واسعة للتفاعل بين الجمهور والفنانين، لافتة إلى أن الشارع تحول إلى مساحة ثقافية حية تعكس روح الإبداع.

وأكدت رئيس أكاديمية الفنون أن المشاركة متاحة عبر التنسيق من خلال صفحة الأكاديمية الرسمية، مع وضع جدول منظم للفعاليات لضمان استمرارية المبادرة بشكل منظم دون ازدحام أو عشوائية، مشيرة إلى أن الهدف هو تحويل الشارع إلى مركز ثقافي مفتوح يعكس الهوية المصرية المعاصرة ويواكب رؤية مصر 2030.

