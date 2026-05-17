جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عناصره وتعرُّض قواته لهجمات في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل قائد فصيلة في الكتيبة 12 التابعة للواء "جولاني" ماعوز يسرائيل ريكاناتي، خلال اشتباكات في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال - في بيان نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" - أن قائد الفصيل، المنحدر من مستوطنة يتسهار، قُتل أثناء القتال في جنوب لبنان، دون تحديد توقيت إصابته.

وأفاد بأنه رصد " هدف جوي مشبوه" سقط بالقرب من قواته المتواجدة في جنوب لبنان، عقب إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة مسجاف عام، دون تسجيل إصابات.

وأوضح جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق خلال ليل السبت طائرات مسيّرة مفخخة وصواريخ باتجاه قواته، دون وقوع إصابات.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن - خلال الأيام الأخيرة - مقتل عدد من جنوده خلال اشتباكات في جنوب لبنان، من بينهم الرقيب أول نيجيف داجان (20 عاماً)، الذي قُتل بعد استهدافه بقذيفة هاون قرب نهر الليطاني، بالإضافة إلى الرقيب أول الاحتياط ألكسندر جلوفانيوف (47 عاماً)، الذي قُتل بعد إصابة ناقلة دبابة كان يقودها بطائرة مسيّرة هجومية على الحدود اللبنانية.