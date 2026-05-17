قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل صوص الجبنه الشيدر بإحترافية.

مكونات



2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب حليب كامل الدسم

جبنة شيدر ​​، مبشورة (حوالي 1.5 كوب)

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار





طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

-ابدأ بوضع 2 ملعقة كبيرة زبدة و 2 ملعقة كبيرة دقيق في وعاء صغير.

سخني الدقيق والزبدة على نار متوسطة واخفقيهما معًا حتى تصبح رغوية استمر في الخفق لمدة 60 ثانية.

دع المزيج يطبخ لمدة 60 ثانية ليحمص الدقيق قليلاً ويتخلص من نكهة الدقيق الخام ، لكن مع الاحتفاظ بلونه الأشقر ، لذلك إذا بدأ في التحول إلى اللون البني ، قم بإزالته من الحرارة.



اضفي كوبًا من الحليب كامل الدسم على خيط رفيع. ارفعي الحرارة قليلاً ودعيها تغلي (مع الخفق باستمرار)، يجب أن ينضج بسرعة كبيرة (حوالي دقيقة) حتى لايحترق الدقيق.



عندما يصل إلى درجة الغليان ينضج الحليب. عندما تكون سميكة بما يكفي لتبقى بقايا المزيج في الملعقة ، أطفئ الحرارة .



اضيفي حوالي 1.5 كوب شيدر مقطع قطع صغيرة ، أضيفيه بالتدريج في كل مرة ، حتى تذوب في الصلصة. إذا لزم الأمر ، ضع القدر مرة أخرى فوق نار منخفضة لمساعدته على الذوبان ، ولكن الحرارة المتبقية يجب أن تؤدي معظم العمل. لهذا حاولي ذوبان الجبن على درجة حرارة المزيج, فقط في حالة عدم ذوبانها, ضعيها على نار مهيلة.



في الأخير, أضيفي التوابل, ثم اخلطي كل المكونات كلها, جيداً.