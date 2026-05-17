سحر رامي تحيي الذكرى الـ12 لرحيل حسين الإمام

أحيت سحر رامي ذكرى رحيل الفنان حسين الإمام الـ 12.

وكتبت سحر رامي، عبر حسابها الشخصي “فيس بوك”: “زي النهارده من 12 سنة فقدت أنا وأولادي الزوج والأب والصديق والحبيب”.

تحلّ اليوم ذكرى رحيل الفنان حسين الإمام، أحد أبرز الأسماء الفنية التي استطاعت الجمع بين التمثيل والغناء والتلحين وتقديم البرامج، حيث ترك عبر مسيرة فنية طويلة بصمة واضحة في السينما والتلفزيون والموسيقى.

وُلد حسين الإمام في القاهرة يوم 8 فبراير 1951، داخل أسرة فنية عريقة، فهو نجل المخرج الراحل حسن الإمام، وشقيق الموسيقار مودي الإمام والصحفية زينب الإمام. نشأ حسين في حي الزمالك بالقاهرة، في أجواء فنية أثرت بشكل كبير على تكوينه الإبداعي. وقد تخرج في كلية الفنون الجميلة، قسم الديكور، عام 1974.

بدأت علاقته بالفن مبكرًا، عندما شارك والده في عدد من الأفلام خلال السبعينيات، ومن أبرزها: "السكرية" عام 1973، و"بمبة كشر" عام 1974، و"بديعة مصابني" عام 1975، و"الجنة تحت قدميها" عام 1978.