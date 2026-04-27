سحر رامي: ابتعادي عن الفن ليس بإرادتي.. معرفتي بـ حسين الإمام كانت غريبة جدًا،.. حوار

تألقت الفنانة سحر رامي في دراما رمضان 2026، حيث شاركت في بطولة مسلسل اتنين غيرنا، كما ظهرت في مسلسل توابع، وقدمت من خلالهما شخصيات متنوعة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وفي حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، لم تتحدث فقط عن مشوارها الفني، بل كشفت أيضًا عن كواليس إنسانية مؤثرة في حياتها الشخصية، خاصة قصة حبها مع زوجها الراحل حسين الإمام.

وإليكم نص الحوار

ما أبرز ملامح مشاركتك في دراما رمضان 2026؟

سعيدة جدًا بمشاركتي في “اتنين غيرنا”، والشخصية كانت قريبة مني جدًا، وده خلاني أقدمها بإحساس حقيقي. كمان ظهوري في “توابع” رغم إنه كان ضيف شرف، لكنه كان دور مؤثر.

حدثينا عن شخصية “اتنين غيرنا”؟



قدمت دور أم أرملة عفوية، علاقتها بأولادها قائمة على الصداقة والحب، وده خلاني أرتبط بالشخصية جدًا.

كيف كانت أجواء التصوير؟

كانت رائعة، كنا زي عيلة واحدة، وفيه كيمياء جميلة بين كل فريق العمل.

ماذا عن دورك في “توابع”؟

قدمت شخصية أم شريرة مركبة نفسيًا، وده كان تحدي مهم بالنسبة لي، لأن أدوار الشر بتبقى غنية فنيًا.

هل تفضلين أدوار الشر؟

أكيد، لأنها بتسمح للفنان إنه يظهر إمكانياته بشكل أكبر.

كيف ترين ردود فعل الجمهور؟

انبسطت جدًا من ردود الفعل، خاصة إن الناس وصفت الشخصية في “اتنين غيرنا” بالعفوية والقرب.

ما سبب ابتعادك عن الساحة الفنية فترة؟



السبب كان قلة الأعمال، مش بإرادتي، لكن الحمد لله الجمهور لسه فاكرني.

ماذا عن كواليس مسرحية “الزعيم”؟



مسرحية الزعيم كانت تجربة مهمة جدًا، واستمرت خمس سنوات، ونجاحها كان كبير.

لماذا تركتِ المسرحية؟



بسبب حملي وقتها، لأن المسرح محتاج مجهود والتزام يومي كبير.

كيف كانت تجربتك مع عادل إمام؟



العمل مع عادل إمام شرف كبير، وهو مدرسة فنية تعلمت منها كتير.





حدثينا عن قصة حبك مع زوجك الراحل حسين الإمام؟



بداية معرفتي بـ حسين الإمام كانت غريبة جدًا، هو شافني في إعلان وأنا كنت وقتها مشغولة بالفوازير، وبعدها عرف إني بمثل مع فؤاد المهندس في المسرح، فقرر ييجي يتفرج عليّ مع أسرته، وأنا ماكنتش أعرفه أصلًا.





كيف بدأت العلاقة بينكما؟



فوجئت إنه بعتلي عرض شغل، ولما رحت اكتشفت إن مفيش شغل أصلاً! هو كان بيحاول يتعرف عليّ بطريقة لطيفة، وفعلاً بدأنا نتكلم، وبعدها بقينا أصدقاء.

متى تحولت الصداقة إلى حب؟



مع الوقت العلاقة كبرت وبقت حب حقيقي، وهو كان إنسان جميل جدًا وبسيط، وبيحب البيت والأسرة جدًا.





ماذا كان يمثل لك حسين الإمام؟



هو حب حياتي، وكان كل حاجة بالنسبة لي، وكان بيعشق يقضي وقت معانا ويطبخ، ودي من الحاجات اللي كانت مميزة فيه جدًا.

كيف أثّر رحيله عليك؟



فقدانه كان أكبر صدمة في حياتي، لكن ذكراه لسه عايشة معايا في كل لحظة.





ما سر نجاح علاقتكما؟



التفاهم والاحترام، وده أهم حاجة في أي علاقة، وخلّى علاقتنا تستمر بشكل جميل.



ما رأيك في أحمد زكي؟



أحمد زكي نجم مميز، لكن أنا ضد فكرة إن حد يكون نسخة منه، كل فنان لازم يكون له شخصيته.





هل تؤمنين بفكرة “خليفة النجم”؟



لا، كل فنان لازم يكون نفسه، ممكن نتعلم من بعض لكن مش نقلد.





ماذا عن أهمية الشكل في الفن؟



الشكل مش الأساس، النجاح الحقيقي في الموهبة، زي عبلة كامل.





س20: حدثينا عن “فطوطة”؟

فوازير فطوطة مع سمير غانم كانت تجربة مهمة، رغم الهجوم اللي تعرضت له وقتها.





س21: ماذا عن فيلم “كابوريا”؟

فيلم كابوريا من الأعمال المهمة في حياتي، ونجاحه مستمر لحد دلوقتي، وكان من التجارب اللي جمعتني بزوجي.





س22: كلمة أخيرة لجمهورك؟

الجمهور هو الداعم الحقيقي، وإن شاء الله الجاي يكون أفضل وأقدم أعمال ترضيهم.





بهذا الحوار، جمعت سحر رامي بين الحديث عن نجاحها الفني وحياتها الإنسانية، مؤكدة أن الحب الحقيقي يظل حاضرًا رغم الغياب، وأن الفن الصادق هو ما يبقى في ذاكرة الجمهور.






















