كأس العالم 2026.. منتخبا اسكتلندا وهايتي يُعلنان تشكيلهما الرسمي

يستعد منتخبا اسكتلندا وهايتي لخوض مواجهة قوية فجر الأحد على ملعب “جيلت ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب لتحقيق انطلاقة إيجابية في مشواره بالمونديال.

ويدخل المنتخبان المباراة بطموحات كبيرة في مجموعة قوية تضم أيضًا منتخبي البرازيل والمغرب، ما يزيد من صعوبة المنافسة على بطاقات التأهل منذ البداية.

تشكيل اسكتلندا ضد هايتي:

حراسة المرمى: جان

خط الدفاع: روبرتسون، هندري، هانلي، هيكي

خط الوسط: ماكتوميناي، بين دواك، لويس فيرجسون، جون ماكجين

خط الهجوم: تشي آدامز، لورانس شانكلاند.

تشكيل هايتي ضد اسكتلندا

حراسة المرمى: بلاسيد

خط الدفاع: أركوس، أدي، ديلكروا

خط الوسط: إكسبيريانس، بروفيدانس، جان جاك، بيليجارد

خط الهجوم: ديدسون، إيزيدور، بييرو.

ويبحث منتخب اسكتلندا عن بداية قوية في مشاركته بالمونديال بعد غياب طويل، بينما تطمح هايتي إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها.