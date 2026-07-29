جهاز أكتوبر الجديدة يُسلّم أرض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بغرب المطار

سلم جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة رسمياً أرض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقطاع (أ) بمنطقة غرب المطار.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات بمدن الجيل الرابع.

واستقبل المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، نيافة الأنبا دوماديوس، أسقف أكتوبر وأوسيم، والوفد الكنسي المرافق له، لإتمام إجراءات ومراسم توقيع محضر الاستلام المخصص لإقامة الكنيسة لخدمة قاطني مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وصرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس الجهاز، بأن إدارة المدينة حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لسرعة البدء في أعمال الإنشاءات وإقامة الشعائر الدينية.

وأكد أن توفير دور العبادة والخدمات الدينية يسير جنباً إلى جنب مع تنفيذ الوحدات السكنية ومرافق البنية التحتية، بما يسهم في بناء مجتمع مستقر ومتكامل الخدمات لخدمة الإخوة المسيحيين بالمدينة.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا دوماديوس عن بالغ شكره وتقديره لجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أكتوبر الجديدة على التعاون المثمر والمستمر، مشيداً بالسرعة والجدية في إنهاء الإجراءات، ومؤكداً أن هذه الخطوة تعكس عمق روابط المواطنة والعيش المشترك التي تجمع أبناء الوطن الواحد.