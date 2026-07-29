قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري
رئيس مدغشقر: زيارتي لمصر تاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين
ضبط 2 طن شاي مجهول المصدر يُعبأ داخل عبوات علامات شهيرة بالجيزة
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي توضح ملابسات حادث الخصوص: لا إصابات بين الركاب
إقبال كثيف على حجز أراضي «مسكن».. آلاف المواطنين يسجلون إلكترونيا
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا إنتاج النصر للسيارات
الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان التوقيع علي 5 مذكرات تفاهم بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز أكتوبر الجديدة يُسلّم أرض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بغرب المطار

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

سلم جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة رسمياً أرض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقطاع (أ) بمنطقة غرب المطار.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات بمدن الجيل الرابع.

واستقبل المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، نيافة الأنبا دوماديوس، أسقف أكتوبر وأوسيم، والوفد الكنسي المرافق له، لإتمام إجراءات ومراسم توقيع محضر الاستلام المخصص لإقامة الكنيسة لخدمة قاطني مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وصرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس الجهاز، بأن إدارة المدينة حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لسرعة البدء في أعمال الإنشاءات وإقامة الشعائر الدينية.

 وأكد أن توفير دور العبادة والخدمات الدينية يسير جنباً إلى جنب مع تنفيذ الوحدات السكنية ومرافق البنية التحتية، بما يسهم في بناء مجتمع مستقر ومتكامل الخدمات لخدمة الإخوة المسيحيين بالمدينة.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا دوماديوس عن بالغ شكره وتقديره لجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أكتوبر الجديدة على التعاون المثمر والمستمر، مشيداً بالسرعة والجدية في إنهاء الإجراءات، ومؤكداً أن هذه الخطوة تعكس عمق روابط المواطنة والعيش المشترك التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

أكتوبر الجديدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سكن لكل المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية

لبداية الأسبوع .. تحذير عاجل من حرارة الجو على المواطنين

صورة ارشيفية

رئيس المركز الأوروبي للدراسات: لا رغبة إيرانية حقيقية لإتمام اتفاق مع الولايات المتحدة

علم مصر

مصر تجدد رفضها القاطع للاعتداءات التي تمس أمن الدول العربية وسيادتها

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد