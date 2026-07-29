منتخب مصر للسلاح يقهر إسرائيل ويحقق برونزية العالم في سيف المبارزة

حقق منتخب مصر للسلاح الميدالية البرونزية بعد الفوز على إسرائيل 39-38 في بطولة العالم للمبارزة لسلاح سيف المبارزة للفرق.

وفاز الفراعنة بنتيجة 39-38 على منافسه الكيان خلال منافسات بطولة العالم للكبار التي تستضيفها هونج كونج في الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.

واستهل منتخبا الوطني مشواره في البطولة بتحقيق الفىز على منتخب البرتغال في دور ال 32 بنتيجة 44-33.

ثم حقق لاعبوا المنتخب الفوز على منتخب إسبانيا في دور ثمن النهائي بنتيجة 36-35، وبعدها تأهل منتخبنا للمربع الذهبي عقب الفوز على منتخب روسيا بنتيجة 45-35.

وخسر منتخبنا في دور نصف النهائي من منتخب كزاغستان بنتيجة 41-32، ثم توج منتخبنا الوطني ببرونزية البطولة عقب تغلبه على منتخب إسرائيل بنتيجة 39-38.

ويرأس بعثة منتخب مصر الكابتن طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويرافقه الدكتور أيمن غنيم مدير منتخبات السلاح في الاتحاد المصري كمدير إداري للبعثة، والدكتور مجدي الصباغ طبيبًا للبعثة، إلى جانب الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف للعلاج الطبيعي.