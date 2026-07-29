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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أولى تجارب محمود حمدان الإخراجية.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل في البتنجان

مسلسل فى البتنجان
مسلسل فى البتنجان
أحمد إبراهيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

طرحت الجهة المنتجة الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «في البتنجان»، الذي يمثل أولى التجارب الإخراجية للكاتب محمود حمدان، وذلك تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل في البتنجان

مسلسل «في البتنجان» من إخراج محمود حمدان وتأليف هيثم نبيل ، وإنتاج قنوات نور للدكتور ملاك إسحاق، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، ويعتمد على مجموعة من الوجوه الجديدة بالكامل، حيث يقدم عددًا من المواهب الشابة في أولى بطولاتهم، ضمن أحداث تجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية في إطار خفيف، كما يشارك فى المسلسل الفنانة عفاف مصطفي، الفنان حمادة صميدة، وهو من تأليف هيثم نبيل.

تعاون محمود حمدان مع أحمد العوضي

وكشف حمدان عن وجود تعاون جديد يجمعه بأحمد العوضي، من المقرر أن يرى النور خلال موسم دراما رمضان 2027، موضحًا أن التحضيرات الأولية بدأت بالفعل، وأن العمل سيكون مفاجأة للجمهور من حيث الفكرة والتفاصيل.

وأشار إلى أن هذا التعاون المنتظر يأتي استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققها الثنائي، مؤكدًا أن هناك حرصًا على تقديم عمل مختلف يرضي تطلعات الجمهور ويواكب التطور الكبير الذي تشهده الدراما المصرية في السنوات الأخيرة.

واختتم محمود حمدان تصريحاته بالتأكيد على أن العمل مع نجوم يمتلكون الشغف والموهبة مثل أحمد العوضي يضيف  له ، معربًا عن تفاؤله الكبير بالعمل الجديد، ومتمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان 2027.

السيرة الذاتية لمحمود حمدان

يعد السيناريست محمود حمدان واحد من أبرز المؤلفين الشباب الذى فرضوا اسمهم مؤخرا، بعد تقديم ثلاثية أعمال ناجحة فى عالم الدراما التليفزيونية مع النجم أحمد العوضى، وهى مسلسلات "حق عرب"و"فهد البطل"و"على كلاى" من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج محمد عبد السلام.

أخر أعمال محمود حمدان

يذكر أن آخر أعماله مسلسل "على كلاى"، للنجم أحمد العوضى، والذى حقق نجاح كبير فى الشارع المصرى، وشارك فى بطولته درة وطارق دسوقى وعصام السقا ويارا السكرى وضياء عبد الخالق وانتصار وآخرون، وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل «في البتنجان» محمود حمدان هيثم نبيل عفاف مصطفي حمادة صميدة أعمال محمود حمدان

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