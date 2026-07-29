أحمد مكي وريهام عبد الغفور يتعاقدان على "موسم التين"

تعاقد كل من الفنان أحمد مكي والفنانة ريهام عبد الغفور، علي عمل سينمائي جديد، يحمل أسم موسم التين" فرصة سعيدة".

ولم يتحدد حتي الآن الموعد النهائي لبدء تصوير الفيلم، خاصة مع ارتباط أحمد مكي بعمل سينمائي آخر، يجمعه بالفنان ماجد الكدواني.

برشامة:

كان آخر أعمال النجمة ريهام عبد الغفور، فيلم برشامة، الذي عرض خلال الفترة الماضية.

برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي.