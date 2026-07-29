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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غلق 4 كيانات وهمية بالإسكندرية والبحيرة والشرقية.. تفاصيل حملات التعليم العالي

حملات التعليم العالي لغلق الكيانات الوهمية
حملات التعليم العالي لغلق الكيانات الوهمية
إسراء صبري
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي تبذل جهودًا كبيرة، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، لمواجهة الكيانات الوهمية، متابعا: "للتوضيح، فإننا نضبط سنويًا ما بين 50 إلى 60 كيانًا وهميًا تقريبًا، وهو متوسط ثابت خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أنه خلال الأيام الماضية فقط، تم ضبط 4 حالات في 3 محافظات هي الإسكندرية والبحيرة والشرقية، كما أُعلن أمس، وقبلها بأيام قليلة تم ضبط حالات أخرى أيضًا.

وأوضح أن هذه الفترة تحديدًا، مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، تُعد الأكثر نشاطًا لتلك الكيانات، لأنها تستغل قلق الطلاب وأولياء الأمور، وتروج لوعود بالحصول على شهادات أو برامج دراسية غير معتمدة، لذلك نحذر جميع الطلاب وأسرهم من التعامل مع أي جهة قبل التأكد من اعتمادها رسميًا.

وكشف أنه للتأكد بسهولة من أن المؤسسة التعليمية معتمدة قبل سداد أي رسوم لابد من التواصل مباشرة مع وزارة التعليم العالي أو إدارة خدمة المواطنين، تقديم استفسار عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، متابعة القوائم الرسمية للمؤسسات المعتمدة التي تعلنها الوزارة.

وتابع: "بوابة الشكاوى الحكومية تعد أحد أهم مصادر المعلومات لدينا، فكثير من البلاغات التي نتلقاها من خلالها تساعدنا في اكتشاف هذه الكيانات".

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