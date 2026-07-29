إدعاءات مضللة وتطور لعمليات النصب..الأوقاف تكشف حقيقة "شهادة التوافق"

علق أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على حقيقة علاقة الوزارة بشهادة التوافق المنتشرة على السوشيال ميديا ، قائلا: فوجئنا بوجود إدعاءات حول تقديم خدمات استثمارية من خلال شهادة توافق وزعموا أن تلك الشهادات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

واضاف أسامة رسلان، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن تلك الادعاءات كاذبة وهي تطور لعمليات النصب والاحتيال، فهي التطور لفكرة غسيل الأموال وظاهرة المستريح.

ولفت إلى أن الحسابات المنتشرة على السوشيال ميديا تدار بواسطة الذكاء الاصطناعي، لذلك خرجت الوزارة لتوضيح الأمر ونفي اي صحة لتلك المعلومات.

وأوضح أن وزارة الأوقاف لا تصدر شهادات من هذا النوع ومن المستحيل أن يحدث هذا الأمر، محذر المواطنين من الوقوع في هذا الفخ والتضليل.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف ليس لها أي علاقة بخدمات الاستثمار المالي، متابعا: البعض يسعى لاستغلال ثقة المواطنين في الوزارة.