ثمرة الاجتهاد.. وكيل تعليم بني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية

في أجواء سادتها الفرحة والفخر، حرص الدكتور محمود زكريا الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على زيارة منزل الطالب مروان محمد حداد عبد العاطي ، لتقديم التهنئة له ولأسرته بمناسبة حصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم) في شهادة الثانوية العامة، بمجموع 319 درجة، وهو طالب بمدرسة الشهيد محمد مبروك الثانوية – شرق النيل.



وأكد وكيل الوزارة أن هذا التفوق المشرف يعد ثمرةً للجد والاجتهاد، ويجسد تميز أبناء محافظة بني سويف، متمنيًا للطالب دوام النجاح والتوفيق في مسيرته الجامعية والمستقبلية.



وخلال الزيارة، قدّم وكيل الوزارة التهنئة لأسرة الطالب، التي تمثل نموذجًا مشرفًا للأسرة المصرية الداعمة للتعليم والتميز؛ حيث تعمل والدته ناهد معلمةً لمادة الأحياء بمدرسة الشهيد محمد مبروك الثانوية – شرق النيل، كما تضم الأسرة المهندس محمد، والدكتورة منار المدرس المساعد بكلية الطب، والدكتور محمود، والدكتور مصطفى الطالب بكلية الطب، بينما يُعد مروان الابن الأصغر للأسرة.



واتسم اللقاء بطابع أبوي وإنساني، حيث تبادل وكيل الوزارة وأفراد الأسرة أحاديث الود، معبرًا عن اعتزازه بما حققه الطالب من إنجاز، ومؤكدًا أن التفوق العلمي هو السبيل الحقيقي لبناء مستقبل مشرق، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية النابغين والمتفوقين.

من جانبها، أعربت أسرة الطالب عن خالص شكرها وتقديرها لوكيل الوزارة على هذه الزيارة الكريمة، التي أدخلت السعادة إلى قلوبهم، وعكست اهتمام القيادة التعليمية بتقدير أبنائها المتفوقين ومشاركتهم فرحة النجاح.