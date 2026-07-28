جامعة بني سويف تستعرض تقرير إنجازات المبتعثين للعام الأكاديمي 2025-2026

استعرض مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، بجامعة بني سويف، بإشراف الدكتورة عبير سيد معوض مدير المركز، تقرير إنجازات "مكتب متابعة شؤون المبتعثين" للعام الأكاديمي 2025-2026، الذي أعدته الدكتورة الشيماء نبيل النحاس مدير المكتب، وذلك في إطار حرص الجامعة المستمر على تعزيز مسارات التميز الأكاديمي والارتقاء بالمنظومة البحثية والاستثمار الأمثل في كوادرها العلمية.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذا النشاط المكثف يأتي في إطار رؤية جامعة بني سويف لتعزيز التبادل العلمي الدولي وتوطين المعرفة، بما يعزز من مكانة الجامعة الأكاديمية ويدعم ترتيبها وتصنيفها في المؤشرات الدولية، مشيداً بالجهود المبذولة في متابعة المبتعثين وتقديم الدعم الكامل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما أشار رئيس الجامعة، إلى الرؤية التنموية والمعرفية لدور المكتب خلال العام الجامعي الحالي، مؤكداً أنها ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية شملت توطين الخبرات الدولية، والتحول الرقمي، والإعداد النوعي للكوادر الأكاديمية للتقدم للمنح والبعثات.

واستعرض التقرير تفاصيل المحور الأول المتمثل في "توطين الخبرات الدولية واستثمار خبرات المبتعثين"، والذي يُعد الركيزة الأساسية لنشاط المكتب هذا العام؛ حيث نجح المكتب في تفعيل بداية "برنامج تنمية المهارات البحثية التخصصية" المعتمد على السادة المبتعثين من أبناء الجامعة بالخارج.

ولم يكتفِ المكتب بالمتابعة الإدارية، بل عمل على إيجاد جسور تواصل لنقل الخبرات المكتسبة من المؤسسات الدولية؛ حيث شارك المبتعثون بالخارج فعلياً في ندوة خاصة أقيمت (أونلاين) لنقل هذه المعارف والمهارات المتقدمة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب المرحلة الجامعية الأولى، بهدف تحقيق "العائد المعرفي" ورفع جودة المخرجات البحثية والتعليمية للجامعة.

وأضاف التقرير في محوره الثاني استكمال المكتب لعملية التحول الرقمي وإعداد قاعدة بيانات شاملة وحيوية للمبتعثين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى إجراء حصر دقيق لأعضاء هيئة التدريس المتواجدين بالخارج.

وتُستخدم هذه القاعدة كبنك معلومات يتيح للجامعة استدعاء الخبرات التخصصية عند الحاجة، والتنسيق معهم للمساهمة في مشاريع بحثية أو ورش عمل تخدم العملية التعليمية بجامعة بني سويف.

وذكر التقرير بشأن المحور الثالث تنظيم 9 ورش عمل وندوات مكثفة شملت القطاع الطبي وقطاع العلوم الإنسانية، واستهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب المرحلة الجامعية الأولى لإعداد جيل منافس في إعلانات المنح والبعثات الدولية.

وقد صاحب ذلك تفعيل الاتصال المباشر عبر نقاط اتصال بكل كلية لضمان أعلى معايير الجاهزية للتقديم، إلى جانب المشاركة الفاعلة في الاجتماعات الدورية للإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي لتوافق خطط الجامعة مع التوجهات الوطنية للبحث العلمي.

روابط منح وبعثات وزارة التعليم العالي المصرية المتاحة:

https://cdm.mohesr.gov.eg/



منح فولبرايت للمصريين (Egyptian Student Program)

https://fulbright-egypt.org/



منح الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC Fellowships)

https://www.aucegypt.edu/ar/admissions/scholarships/donor-funded



منحة برنامج "علماء مصر" (Egypt Scholars)

https://egyptscholars.org/student-support-award/



منح المجلس البريطاني British council

https://www.britishcouncil.org.eg/english/adults/myclass/timetable-prices



منحة تشيفنينغ (Chevening)

https://www.chevening.org/scholarship/egypt/



منح الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD

https://www.daad.de/en/studying-in-germany/scholarships/daad-scholarships/



منح ايراسموس بلاس Erasmus+

https://erasmus.edu.eg/



منح الحكومة اليابانية (MEXT)

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000042.html



برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP

https://www.jica.go.jp/english/overseas/egypt/activities/activity12.html



