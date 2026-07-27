إعادة تشغيل محطة الفقاعي بمحافظة بني سويف

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حدوث تصدع بممشى الصيانة الخاص بماسورة مأخذ محطة مياه الفقاعي بمحافظة بني سويف على نهر النيل، وليس انهيارًا لكوبري كما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى خروج مأخذ المحطة من الخدمة، وتوقف المحطة مؤقتًا لحين اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

وعلى الفور، تم تنفيذ مأخذ عائم كحل مؤقت، وإجراء تجارب التشغيل اللازمة للتأكد من كفاءة التشغيل وسلامة المنظومة، وتمت إعادة تشغيل المحطة وانتظام ضخ المياه بصورة طبيعية.

وتهيب الشركة القابضة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وعدم تداول معلومات أو صور غير موثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة للحصول على المعلومات الصحيحة.