جامعة بني سويف تنظم دورة القيادات الجامعية لأساتذة المرشحين للمناصب القيادية

​أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تنظيم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة لدورة "القيادات الجامعية"، والتي تستهدف الأساتذة والأساتذة المساعدين الراغبين في الترشح لشغل مناصب عميد كلية أو معهد، وكيل كلية أو معهد، ورئيس قسم، وذلك خلال الفترة من الأحد إلى الثلاثاء الموافق 26 و27 و28 يوليو 2026، وذلك تحت إشراف الدكتور جمعة سعيد تهامي مدير المركز.

​وأوضح الدكتور طاىق علي، أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد وتأهيل كوادر قيادية قادرة على تطوير العمل الأكاديمي والتحول الإداري والارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي للجامعة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

​كما أشار رئيس الجامعة إلى أن البرنامج التدريبي يسعى للتركيز على قضايا محورية تتصل بالعمل القيادي، وعلى رأسها توعية القيادات الجامعية بالقضايا القومية وآليات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى مناقشة كافة الجوانب المالية والقانونية الواردة بقانون تنظيم الجامعات لضمان سلامة القرارات الإدارية.

​وأضاف الدكتور طارق علي أن الدورة تتطرق أيضًا إلى مناقشة مراحل إعداد ووضع الخطة الاستراتيجية للكلية، وتحديد رؤيتها ورسالتها وأهدافها المستقبليّة بدقة، إلى جانب تنمية وتطوير المهارات القيادية والشخصية للمشاركين بما يمكنهم من إدارة مؤسساتهم بكفاءة واقتدار.