لامبورجيني ريفويلتو.. قدرات خارقة بقوة 443 حصانا

تمثل لامبورجيني ريفويلتو واحدة من أبرز السيارات الخارقة التي قدمتها العلامة الإيطالية، إذ تجمع بين التصميم الرياضي والتقنيات الحديثة ومنظومة دفع هجينة تمنحها مستويات مرتفعة من الأداء.

وتنتمي السيارة إلى فئة السوبر كارز التي تعتمد على محركات عالية الأداء مع حلول هندسية متطورة، وهو ما ينعكس على قدراتها في التسارع والاستجابة على الطرق.

لامبورجيني ريفويلتو

تصميم لامبورجيني ريفويلتو

تعتمد ريفويلتو على تصميم منخفض ينسجم مع طبيعة السيارات الخارقة، حيث يبلغ طولها 4,947 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2,033 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1,160 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,779 ملم.

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,772 كيلوجرامًا، كما زودت بإضاءة كاملة تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.

لامبورجيني ريفويلتو

محرك لامبورجيني ريفويلتو

تعتمد السيارة لامبورجيني ريفويلتو على نظام دفع هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين مكون من 12 أسطوانة على شكل V بسعة 6.5 لتر ومنظومة كهربائية متطورة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من نوع DCT مكون من 8 سرعات، كما تعمل السيارة بنظام دفع كلي للعجلات.

لامبورجيني ريفويلتو

أداء لامبورجيني ريفويلتو

توفر منظومة الدفع في لامبورجيني ريفويلتو أرقامًا تعكس طبيعة السيارة ضمن فئة السوبر كارز، إذ ينتج محرك البنزين قوة تبلغ 814 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 725 نيوتن متر، بينما تضيف المحركات الكهربائية قوة تبلغ 443 حصانًا، وبفضل عمل جميع مكونات المنظومة معًا تصل القوة الإجمالية إلى 1001 حصان.

لامبورجيني ريفويلتو

تسارع لامبورجيني ريفويلتو واستهلاك البنزين

تستفيد ريفويلتو من القوة الكبيرة التي توفرها منظومة الدفع لتحقيق أرقام أداء لافتة، حيث تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى 350 كيلومترًا في الساعة، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 8.43 كيلومتر لكل لتر.