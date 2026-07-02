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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأسرع في تاريخ أوروس.. لامبورجيني تقدم SE بيرفورمانتي الجديدة

لامبورجيني أوروس SE بيرفورمانتي
لامبورجيني أوروس SE بيرفورمانتي
صبري طلبه

وسعت لامبورجيني عائلة أوروس بالكشف عن نسخة جديدة تحمل اسم SE بيرفورمانتي، لتصبح الطراز الأعلى أداءً والأسرع في تاريخ هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويأتي هذا الإصدار بعد سلسلة من التحديثات الهندسية التي شملت منظومة الحركة وأنظمة التحكم وديناميكية القيادة، مع اعتماد تقنية هجينة تهدف إلى رفع مستويات الأداء دون التخلي عن الطابع الرياضي الذي اشتهرت به العلامة الإيطالية. 

 لامبورجيني أوروس SE بيرفورمانتي 

تعديلات هندسية تعزز ديناميكية القيادة

اعتمدت لامبورجيني على مجموعة من التطويرات الميكانيكية التي استهدفت تحسين أداء أوروس SE بيرفورمانتي مقارنة بالإصدار القياسي،  حيث أصبحت السيارة أسرع بنسبة 6%، كما تحسن زمن الاستجابة بنسبة 12.

ولم تقتصر التحديثات على زيادة الأداء فقط، بل شملت أيضًا تطوير منظومة التعليق والتحكم في هيكل السيارة، حيث أشارت لامبورجيني إلى انخفاض ميلان الهيكل داخل المنعطفات بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بالنسخة القياسية.

 لامبورجيني أوروس SE بيرفورمانتي 

منظومة هجينة تجمع بين محرك V8 والدفع الكهربائي

تعتمد أوروس SE بيرفورمانتي على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين ثماني الأسطوانات V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحني تيربو، إلى جانب محرك كهربائي يعمل معًا لتقديم مستويات أعلى من القوة.

وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 800 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى نحو 1,000 نيوتن متر، ويرتبط نظام الحركة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات.

 لامبورجيني أوروس SE بيرفورمانتي 

أرقام الأداء وتسارع لامبورجيني SE بيرفورمانتي

تعكس المواصفات الميكانيكية القدرات التي تقدمها لامبورجيني أوروس SE بيرفورمانتي، إذ تبلغ سرعتها القصوى 312 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 3.3 ثانية فقط للتسارع من السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة. 

السعر المتوقع للسيارة لامبورجيني أوروس SE بيرفورمانتي 

تشير التوقعات إلى أن لامبورجيني ستطرح أوروس SE بيرفورمانتي في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 300 ألف دولار أمريكي، لتدخل السيارة فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الأداء المرتفع، مع الاعتماد على منظومة هجينة متطورة.

لامبورجيني أوروس بيرفورمانتي SE بيرفورمانتي لامبورجيني أوروس SE بيرفورمانتي

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