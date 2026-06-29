منزل متنقل كامل التجهيزات للبيع .. بسعر يتخطى مليون دولار | صور

كشفت إيرث رومر الأمريكية، المتخصصة في تطوير المنازل المتنقلة المجهزة للرحلات والتخييم، عن بيع إحدى مركباتها الفاخرة، وهي النسخة EarthRoamer XV-SX-009 موديل 2023.

واستندت هذه النسخة على شاحنة شيفروليه سيلفرادو 6500 HD، مع إجراء تعديلات شاملة حولتها من مركبة مخصصة للأعمال الشاقة إلى منزل متنقل يوفر جميع متطلبات الإقامة والسفر لمسافات طويلة.

سيارة EarthRoamer XV-SX-009

تصميم EarthRoamer XV-SX-009

يعتمد المنزل المتنقل على هيكل قوي يتيح له السير في الطرق الوعرة، مع الحفاظ على مقصورة معيشة متكاملة في الجزء الخلفي، وحرصت الشركة على استغلال المساحات الداخلية بصورة عملية، من خلال تصميم يوازن بين أماكن الجلوس والتخزين والاستخدام اليومي، ليصبح مناسبًا للرحلات الطويلة أو الإقامة المتنقلة.

ولا يقتصر دور المركبة على كونها وسيلة نقل، بل صممت لتؤدي وظيفة منزل متكامل يمكن الاعتماد عليه في مختلف البيئات، مع توفير حلول ذكية للاستفادة من كل جزء داخل المقصورة.

سيارة EarthRoamer XV-SX-009

مقصورة EarthRoamer XV-SX-009 تحاكي الشقق الفندقية

حصلت المركبة على تصميم داخلي يقترب من مفهوم الشقق الفندقية الصغيرة، حيث تضم منطقة معيشة مزودة بمقاعد وطاولات قابلة للحركة ، كما وفرت الشركة وحدات تخزين متعددة وأدراجًا مدمجة للمحافظة على تنظيم الأمتعة والمستلزمات، وتشمل التجهيزات أيضًا ماكينة مخصصة لإعداد القهوة والمشروبات الساخنة، إلى جانب تصميم يركز على سهولة الاستخدام واستغلال المساحات.

سيارة EarthRoamer XV-SX-009

مطبخ وحمام وغرفة نوم ضمن التجهيزات

لم تكتف إيرث رومر بتوفير مساحة للجلوس فقط، بل زودت المركبة بمطبخ صغير يضم حوضًا للمياه ومساحات مخصصة لتحضير الطعام، إضافة إلى ثلاجة لحفظ المشروبات والأطعمة، لتلبية احتياجات الإقامة اليومية.

سيارة EarthRoamer XV-SX-009

كما يحتوي المنزل المتنقل على حمام مستقل يضم مرحاضًا ومنطقة مخصصة للاستحمام، وتكتمل التجهيزات بوجود سرير مخصص للنوم والراحة، إلى جانب نظام تكييف هواء يساعد على توفير أجواء مناسبة داخل المقصورة في مختلف الظروف المناخية.

سيارة EarthRoamer XV-SX-009

تجهيزات خارجية تدعم الاستخدام العملي

حرصت الشركة على تعزيز الجوانب العملية للمركبة من الخارج أيضًا، حيث زودتها بحوامل مخصصة للإطار الاحتياطي، بالإضافة إلى مساحات تخزين خارجية تتيح نقل المعدات والأدوات اللازمة للرحلات الطويلة، كما تحتفظ مقصورة القيادة بتصميم عصري يوفر للسائق الكثير من وسائل التحكم والراحة.

سيارة EarthRoamer XV-SX-009

سعر EarthRoamer XV-SX-009 يتجاوز المليون دولار

يعرض المنزل المتنقل EarthRoamer XV-SX-009 موديل 2023 للبيع بسعر يقدر بنحو 1.1 مليون دولار أمريكي.