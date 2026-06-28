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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 750 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصر

سيارات كهربائية موديل 2026
سيارات كهربائية موديل 2026
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة متنوعة من الكهربائية، والتي تختلف من وفقًا للتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ، بالإضافة إلى تنوع عناصر التصميم والأسعار أيضًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السيارة أرخص 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصر.

جيلي  EX2

جيلي  EX2

تعتمد السيارة جيلي EX2 على محرك كهربائي يضخ 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 395 كيلومتر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتبدأ أسعار السيارة من 749,900 إلى 849,899 جنيه.

شيفروليه سبارك EV

شيفروليه سبارك EV

زودت شيفروليه سبارك EV بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 101 حصان، و180 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع بطارية تحقق مدى 360 كم، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 999,000 جنيه.

إم جي 4

إم جي 4

تعتمد السيارة إم جي 4 على محرك كهربائي بقوة 168 حصانًا أو 200 حصان حسب الفئة، وناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، بينما تبدأ أسعار السيارة من مليون و200 ألف جنيه.

أركفوكس T1

أركفوكس T1

دعمت السيارة أركفوكس T1 بمحرك كهربائي يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 95 حصانًا، وناقل سرعة أوتوماتيك، و176 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى يصل لـ 425 كيلومترًا، ويتراوح السعر بين 924,900 و 994,900 جنيه.

فورثينج S7

فورثينج S7

تأتي فورثينج S7 بمحرك كهربائي يتمكن من إنتاج قوة قدرها 206 أحصنة، و310 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 1,335,000 جنيه.

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