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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في 3 ثواني وبدون تطبيقات.. كيف تحمل أي ريلز من إنستجرام؟

تطبيق انستجرام
تطبيق انستجرام
لمياء الياسين

يُعد إنستجرام من أشهر منصات مشاركة الفيديوهات، والريلز، والقصص، والصور، لكن تحميل المحتوى من حسابات المستخدمين الآخرين ليس بالأمر السهل دائمًا. فبينما يُتيح إنستجرام خيارات تحميل رسمية لبعض المحتوى الذي يُنشر من حسابك، إلا أنه لا يُوفّر زر تحميل موحدًا لكل منشور عام.

بالنسبة للمحتوى المتاح للعامة، توفر برامج تنزيل محتوى إنستجرام عبر المتصفح بديلاً دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق إضافي. تعمل هذه الخدمات عادةً عن طريق معالجة رابط إنستجرام العام وتوفير ملف الوسائط المتاح للتنزيل.

كيفية تنزيل فيديوهات وريلز من إنستجرام بدون تطبيق

تعد العملية متشابهة على نظامي أندرويد وآيفون. كل ما تحتاجه هو رابط إنستجرام، ومتصفح ويب، وبرنامج تحميل يعمل عبر المتصفح.

دليل خطوة بخطوة لأجهزة أندرويد وآيفون


الخطوة الأولى: افتح تطبيق إنستجرام

قم بتشغيل تطبيق إنستغرام على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد أو آيفون، وابحث عن الفيديو أو الفيديو القصير أو الصورة أو المنشور الذي تريد حفظه.

الخطوة الثانية: انسخ رابط إنستجرام

انقر على قائمة النقاط الثلاث الموجودة على المنشور واختر "نسخ الرابط" . بالنسبة للقصص المدعومة، استخدم خيارات المشاركة لنسخ الرابط المتاح.

الخطوة الثالثة: افتح متصفحك

افتح متصفح كروم على نظام أندرويد أو متصفح سفاري أو متصفح كروم على نظام آيفون . لست بحاجة إلى تثبيت تطبيق تنزيل منفصل.

الخطوة الرابعة: افتح برنامج تنزيل بيانات إنستغرام

افتح برنامج تحميل من إنستجرام يعمل عبر المتصفح مثل SaveFromIns .

الخطوة 5: الصق الرابط

ألصق رابط إنستجرام في حقل الإدخال الخاص ببرنامج التنزيل.

الخطوة 6: انقر على تنزيل

اختر "تنزيل" وانتظر حتى تقوم الخدمة بمعالجة رابط Instagram العام.

الخطوة 7: اختر الجودة

إذا توفرت خيارات جودة متعددة، فاختر الدقة التي تريدها. عادةً ما تشغل الملفات ذات الدقة الأعلى مساحة تخزين أكبر.

الخطوة 8: حفظ الملف

في نظام أندرويد، سيظهر الملف الذي تم تنزيله عادةً في مجلد التنزيلات أو مدير الملفات.

على أجهزة iPhone، قد يتم حفظ الملف مبدئيًا من خلال تطبيق الملفات . بالنسبة للفيديوهات المتوافقة، يمكنك استخدام "مشاركة" > "حفظ الفيديو" لنقل الملف إلى تطبيق الصور.

زر تحميل مشاركة الفيديوهات متصفح ويب متصفح سفاري مساحة تخزين أجهزة iPhone حفظ الفيديو

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