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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنستجرام يطلق اشتراك "Instagram Plus" عالميا.. هتدفع كام؟

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

بدأت منصة إنستجرام Instagram، في طرح خدمة الاشتراك الجديدة Instagram Plus على مستوى العالم، بعد الإعلان عنها الشهر الماضي، لتمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة من المزايا الإضافية مقابل رسوم شهرية تبلغ 3.99 دولارا.

ورغم إطلاق الخدمة المدفوعة، أكدت المنصة استمرار النسخة المجانية دون تغييرات في الوقت الحالي، مع إضافة مزايا حصرية للمشتركين في الباقة الجديدة بدلا من استبدال الخصائص المتاحة حاليا.

مزايا حصرية للمشتركين

تتضمن خدمة Instagram Plus عددا من الأدوات الجديدة، أبرزها ميزة Story Spotlight التي تمنح القصص أولوية ظهور أكبر لدى الأصدقاء، إلى جانب Super Hearts وهي قلوب متحركة يمكن إرسالها أثناء التفاعل مع المحتوى.

كما يحصل المشتركون على إمكانية إنشاء عدد غير محدود من قوائم جمهور القصص، وتمديد مدة ظهور القصة إلى 48 ساعة بدلا من 24 ساعة فقط.

وتشمل المزايا أيضا:

- معاينة القصص قبل نشرها.
- معرفة عدد مرات إعادة مشاهدة القصص.
- التحقق بسرعة مما إذا كان شخص محدد قد شاهد القصة.
- نشر المحتوى في الملف الشخصي أو قسم Highlights دون ظهوره في موجز الأصدقاء.
- خيارات تخصيص إضافية

خدمة Instagram Plus

توفر الخدمة الجديدة أدوات تخصيص متعددة، تشمل اختيار أيقونات مختلفة للتطبيق، وتغيير خط السيرة الذاتية في الملف الشخصي، بالإضافة إلى تثبيت ما يصل إلى 6 منشورات في الصفحة الشخصية بدلا من الحد الحالي البالغ 3 منشورات.

مخاوف بشأن مستقبل المنصة

ورغم أن جميع هذه المزايا تعد إضافات جديدة لا تؤثر على المستخدمين المجانيين حاليا، فإن إطلاق الخدمة أثار تساؤلات حول مستقبل المنصة وإمكانية نقل مزايا مجانية إلى الباقة المدفوعة في المستقبل.

كما أن الاشتراك الجديد لا يزيل الإعلانات من التطبيق، وهو ما اعتبره بعض المستخدمين نقطة سلبية، خاصة أن إزالة الإعلانات متاحة بالفعل بشكل منفصل في بعض الأسواق الأوروبية.

ردود فعل متباينة

لاقى الإعلان عن Instagram Plus ردود فعل سلبية من شريحة من المستخدمين الذين أعربوا عن رفضهم لفكرة دفع رسوم مقابل استخدام منصة اعتادوا الحصول على خدماتها مجانا، مع تخوفات من أن تصبح المزايا المستقبلية حصرية للمشتركين فقط.

Instagram Plus سعر اشتراك إنستجرام إنستجرام

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