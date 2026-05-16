إذا كنت من مستخدمي إنستجرام وتفاجأت بظهور إشعار صور باسم “Instants” بشكل مفاجئ، فلا داعي للقلق، لست وحدك، فقد تلقى عدد كبير من المستخدمين نفس الإشعار، حيث يبدو أن أحدهم قام بمشاركة صورة بالفعل معك.

وفقا لمت ذكره موقع “indiatoday”، فقد أطلق تطبيق إنستجرام ميزة جديدة سريعة لمشاركة الصور تحمل اسم اللحظات “Instants”، ويمكن الوصول إليها من داخل التطبيق أو عبر تطبيق مستقل يحمل الاسم نفسه.

وكعادة أي ميزة جديدة، أثارت فضول المستخدمين لفهم طبيعتها، خاصة بعد نجاح ميزات سابقة مثل ثريدز التي حققت انتشارا هائلا عند إطلاقها.

ما هي ميزة Instants في إنستجرام؟

تقوم فكرة “Instants” على مشاركة صور مؤقتة تحذف تلقائيا بعد 24 ساعة من إرسالها، بشكل يشبه إلى حد كبير فكرة “القصص” أو تطبيق سناب شات، حيث تتيح للمستخدمين مشاركة لحظات سريعة وغير معدلة مع الأصدقاء المقربين.

لكن الميزة حاليا لا توفر مشاركة فردية دقيقة، أي لا يمكنك اختيار شخص واحد بعينه بشكل مستقل، بل يقتصر الإرسال على خيارين فقط: “الأصدقاء” (المتابعون) أو “الأصدقاء المقربون”.

ميزة Instants على إنستجرام

عند فتح الميزة لأول مرة، ستظهر في أسفل يمين صندوق الرسائل المباشرة على شكل أيقونة تشبه مجموعة صور صغيرة، مع شرح تمهيدي يوضح أنها لا تعرض قائمة للمشاهدين، وأن الردود والتفاعلات عليها خاصة، بعدها ينتقل المستخدم مباشرة إلى واجهة الكاميرا.

داخل الكاميرا، يظهر زر الالتقاط مع خيار تحديد المشاركة أسفله بين “الاصدقاء” و“الاصدقاء المقربون”، وغالبا ما يكون الوضع الافتراضي على “الاصدقاء”، المشكلة أن بعض المستخدمين قد يلتقطون صورة دون الانتباه، ليتم إرسالها تلقائيا إلى جميع المتابعين المتبادلين، ما قد يسبب ارتباكا أو إرسالا غير مقصود.

ويرى بعض المستخدمين أن هذا التصميم قد يكون مزعجا، خاصة مع تعود الجمهور على محتوى أكثر احترافية، إضافة إلى تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي التي رفعت مستوى التوقعات بشأن جودة الصور، مما دفع البعض للبحث عن طريقة لإيقاف الميزة.

كيفية تعطيل ميزة Instants على إنستجرام؟

1. يمكن إيقاف الميزة من خلال الدخول إلى الملف الشخصي، ثم الضغط على القائمة (الثلاثة خطوط) في أعلى الشاشة، ثم الدخول إلى الإعدادات، بعد ذلك يتم التوجه إلى “تفضيلات المحتوى” وتفعيل خيار “إخفاء Instants في صندوق الرسائل”.

2. بعد تفعيل هذا الخيار، ستختفي الميزة من صندوق الرسائل ولن تظهر لك صور Instants التي يرسلها الآخرون أيضا.

3.كما يمكن أيضا تعطيلها مؤقتا دون إيقافها بالكامل، عبر الضغط المطول على مجموعة Instants داخل الرسائل ثم السحب إلى اليمين لإيقاف استقبالها مؤقتا.

وإذا رغبت في حذف صورة Instants التي أرسلتها، فذلك ممكن أيضا من خلال خيار الحذف الكامل، حيث تزال الصورة من جميع المستخدمين في الوقت نفسه، إذ تمتلك الميزة معرضا خاصا يتيح إدارة الصور المرسلة وحذفها.