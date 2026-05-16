خدمات

من خلال الموبايل.. 4 خدمات الكترونية تخص القضايا بدلا من تكدس المحاكم

خالد يوسف

تواصل وزارة العدل تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين، وأصبحت الخدمات الرقمية إحدى أبرز أدوات الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المتعاملين، وتقليل التكدس داخل مقار المحاكم ومكاتب التوثيق، مع ضمان سرعة إنجاز المعاملات بدقة وكفاءة.

4 خدمات الكترونية بدلا من تكدس المحاكم

وفرت وزارة العدل 4 خدمات تتعلق بسير القضايا على موقعها الرسمي هي: الاستعلام عن رول جلسة، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن موقف دعوى، الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

ويأتي هذا التطوير في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق رضا المواطنين، وذلك في إطار سعى وزارة العدل إلى مواكبة أحدث النظم التكنولوجية العالمية، وتوفير بيئة رقمية آمنة تسهم في حماية البيانات وضمان سرية المعاملات.

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026

وبشأن الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي لعام 2026، يمكن ذلك عبر موقع بوابة مصر الرقمية أو الموقع الرسمي لوزارة العدل، من خلال الخطوات التالية:

ـ الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026..عبر بوابة مصر الرقمية هنــــــــا.

ـ الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026..عبر موقع وزارة العدل هنــــــــا.

وبعد ادخال البيانات المطلوبة، ستظهر لك تفاصيل القضايا المتعلقة بك في مختلف المحاكم، ابتدائية أو استئناف أو نقض.

خطوات الاستعلام عن موقف دعوى

من بين الخدمات التي يسهل الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل خدمة "الاستعلام عن موقف دعوى"، وتكون البداية في مهمة الاستعلام عن موقف دعوى كالتالي:

ـ الدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ويمكن الدخول عبر الرابط هـــــنــــــا.

ـ الضغط على نافذة قائمة الخدمات الإلكترونية مباشرة «صفحة الخدمات» 

ـ بمجرد فتح قائمة الخدمات الإلكترونية تظهر في الصفحة 4 نوافذ، هي «الاستعلام عن رول جلسة، الاستعلام عن موقف دعوى، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه»، لذا يأتي الدور بالضغط على نافذة الاستعلام عن موقف دعوى.

ـ الاتجاه إلى السهم الأخضر المتواجد أقصى يسار الصفحة، والمكتوب بجواره جملة "ابدأ الخدمة"، والضغط عليه.

ـ تكون الخطوة الخامسة بظهور صفحة جديدة بها 5 خانات «إضافة البيانات».

ـ الضغط على جملة "أبدأ الخدمة"، حيث تشمل الأولى "الدرجة"، والثانية "المحكمة" المنظور فيها القضية، والثالثة "نوع الدعوى"، والرابعة "السنة"، والخامسة "رقم الدعوى"، وتكون خامس الخطوات باستكمال البيانات اللازمة في كل خانة من تلك الخانات.

ـ أخيرا خطوة الضغط على خانة "بحث" ومعها تظهر البيانات وتنتهي مهمة الاستعلام عن موقف دعوى.

شهادة الاستعلام عن القضايا من النيابة العامة

في ذات السياق، أتاح الموقع الرسمي للنيابة العامة، العديد من الخدمات الإلكترونية، منها طلب الاستعلام عن حالة القضايا، وذلك عبر خطوات بسيطة:-

ـ الدخول على بوابة النيابة العامة هنـــــــا ثم تسجيل الدخول.

ـ إدخال الرقم القومي.

ـ سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف بها رمز التحقق OTP.

ـ إدخال الرمز في المكان المخصص على الموقع.

ـ الضغط على (تسجيل الدخول).

ـ بعد تسجيل الدخول، يتم اختيار خدمة «الاستعلام عن حالة قضايا».

