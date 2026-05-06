نقيب المحامين يعقد لقاءً مع وزير العدل لبحث المشكلات الراهنة الأسبوع المقبل

يعقد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل الأسبوع المقبل لبحث ومناقشة ملفات هامة وترتيب الخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى تعديل بعض الإجراءات أو إصدار توجيهات تنظيمية تسهم في احتواء مختلف الأزمات والإشكاليات المثارة، بما يعكس توجهًا جادًا نحو إصلاح بيئة التقاضي وتعزيز كفاءتها.

اجتماع نقيب المحامين ووزير العدل

وكان قد عقد أمس اجتماع بين الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وبحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالمنظومة القضائية.

أبرز الإشكاليات التي تواجه المحامين

وجاء اللقاء لمناقشة أبرز الإشكاليات التي تواجه المحامين والمتقاضين على حد سواء، حيث أكد الجانبان على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين وزارة العدل ونقابة المحامين، باعتباره السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة، والعمل على صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على مكانة مهنة المحاماة كركيزة أساسية من ركائز العدالة.