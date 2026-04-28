قرار في المحامين بـ فتح باب الاشتراك بعضوية لجنتي الشباب والمرأة

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن عقد أولى اجتماعات لجنة الحريات الأسبوع المقبل، في إطار تفعيل دور اللجان النوعية وتعزيز جهود النقابة في دعم الحريات العامة والدفاع عن حقوق الإنسان. وأوضحت النقابة أن الاجتماع المرتقب سيشهد وضع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تنظيم آليات مشاركة الأعضاء الجدد في أنشطتها المختلفة.

كما قررت النقابة فتح باب الاشتراك في عضوية لجنتي الشباب والمرأة، وذلك في إطار دعم مشاركة المحامين في العمل النقابي وتعزيز دورهم داخل النقابة، مشيرة إلى أن التسجيل متاح لجميع الراغبين من خلال الروابط المخصصة، وفقًا للشروط والمعايير التي تضمن اختيار عناصر قادرة على الإسهام الفعّال في تطوير العمل النقابي.

وأكدت النقابة أنه يحق للمحامي الانضمام إلى لجنة واحدة فقط من بين اللجان المعلنة، كما يجوز لمن سبق له الاشتراك في إحدى اللجان الانتقال إلى لجنة أخرى وفقًا للضوابط المنظمة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لإشراك مختلف الفئات في العمل النقابي، وإتاحة الفرصة أمام المحامين للمشاركة في صياغة المبادرات والسياسات التي تستهدف الارتقاء بالمهنة.