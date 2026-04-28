التهاب الزائدة الدودية.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

يُعد التهاب الزائدة الدودية من أكثر الحالات الطبية الطارئة شيوعًا، إذ يحدث عندما تنسد الزائدة الدودية أو تُصاب بعدوى تؤدي إلى التهابها وتورمها، ما قد يسبب ألمًا شديدًا في أسفل البطن ويتطلب التدخل السريع لتجنب انفجارها وحدوث مضاعفات خطيرة.

ما هي الزائدة الدودية؟

الزائدة الدودية عضو صغير يشبه الأنبوب متصل ببداية الأمعاء الغليظة في الجهة اليمنى السفلية من البطن، ورغم أن وظيفتها ليست أساسية، فإن التهابها قد يتحول إلى حالة خطيرة إذا لم تُعالج سريعًا.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

تشمل الأعراض الأكثر، وفقًا لما ذكر في موقع Cleveland Clinic الطبي، ومن أبرزها شيوعًا:

ـ ألم يبدأ حول السرة ثم ينتقل إلى أسفل البطن جهة اليمين.

ـ زيادة الألم تدريجيًا مع الحركة أو السعال.

ـ الغثيان والقيء.

ـ فقدان الشهية.

ـ ارتفاع درجة الحرارة.

ـ انتفاخ البطن.

ـ إمساك أو إسهال أحيانًا.

ـ شعور عام بالإرهاق والتعب.

متى يصبح الأمر خطيرًا؟

ويحذر الأطباء من أن انفجار الزائدة الدودية قد يؤدي إلى انتشار البكتيريا داخل تجويف البطن، ما يسبب التهاب الغشاء البريتوني أو تسمم الدم، وهي مضاعفات قد تهدد الحياة.

أسباب التهاب الزائدة الدودية

ومن أبرز الأسباب المحتملة لالتهاب الزائدة الدودية، ما يلي:

ـ انسداد الزائدة ببقايا البراز المتصلب.

ـ تضخم الأنسجة الليمفاوية بسبب العدوى.

ـ التهابات القولون أو الأمعاء.

ـ وجود طفيليات أو أورام نادرة.

كيف يتم التشخيص؟

يعتمد الطبيب على بعض الفحوصات والتحاليل لاكتشاف التهاب الزائدة الدودية، ومنها:

ـ الفحص السريري وتحديد مكان الألم.

ـ تحاليل الدم لقياس الالتهاب وارتفاع كرات الدم البيضاء.

ـ الأشعة بالموجات فوق الصوتية.

ـ الأشعة المقطعية لتأكيد التشخيص.

علاج التهاب الزائدة الدودية

ويُعتبر العلاج الأساسي هو استئصال الزائدة الدودية جراحيًا، وغالبًا يتم بالمنظار في الحالات البسيطة، مع إعطاء مضادات حيوية ومسكنات. وكلما تم التدخل مبكرًا كانت فرص الشفاء أسرع وأفضل.

متى يجب الذهاب للطوارئ فورًا؟

وينصح الأطباء بالتوجه إلى المستشفى فورًا عند ظهور:

ـ ألم شديد أسفل البطن الأيمن.

ـ ألم يزداد بسرعة.

ـ قيء مع ألم البطن.

ـ حرارة مرتفعة.

ـ صعوبة الحركة أو لمس البطن.

هل يمكن الوقاية؟

ولا توجد طريقة مؤكدة لمنع التهاب الزائدة، لكن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة قد يقلل خطر الإصابة.