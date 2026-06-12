أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

يبحث عدد كبير من المواطنون عن أسباب وقف بعض بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم، في إطار خطة الدولة لتحديث قواعد بيانات المستفيدين بشكل دوري، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا، بما يعزز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية ويحد من تسرب الدعم لغير المستحقين.

أسباب وقف بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين، أن المنظومة الجديدة تعتمد على مراجعة وتدقيق البيانات بصورة مستمرة، حيث يتم إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية للبطاقات التي يثبت عدم استحقاقها للدعم أو وجود مخالفات في بياناتها.

أسباب وقف بطاقة التموين واستبعاد الدعم

حددت وزارة التموين عددا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية أو استبعاد المستفيد من الدعم، أبرزها:

عدم حذف المتوفين المقيدين على البطاقة التموينية.

إدراج أفراد دون وجود صلة قرابة حقيقية داخل الأسرة.

سفر أحد المستفيدين إلى الخارج لفترات طويلة دون تحديث البيانات.

عدم استخدام البطاقة في صرف السلع التموينية لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.

وجود بيانات غير دقيقة أو متضاربة داخل منظومة الدعم.

امتلاك مؤشرات اقتصادية مرتفعة، مثل السيارات الحديثة أو العقارات الفاخرة أو حصص في شركات تجارية.

ثبوت ارتكاب مخالفات تموينية أو الحصول على الدعم بغير وجه حق.

وشددت الوزارة على أن تحديث البيانات بشكل منتظم يعد شرطا أساسيا لاستمرار الاستفادة من الدعم، مؤكدة إمكانية إعادة تفعيل البطاقة فور تصحيح البيانات أو إزالة أسباب الإيقاف.

أسباب وقف بطاقة التموين

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026

أعلنت وزارة التموين فتح باب التظلمات وتحديث البيانات للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم اعتبارا من 14 يونيو 2026، مؤكدة أن استكمال تحديث البيانات إلكترونيا يعد شرطا أساسيا لقبول طلب التظلم.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم وإعادة فحص حالات الاستحقاق، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

أسباب وقف بطاقة التموين

خطوات تقديم تظلمات التموين 2026

حددت الوزارة مجموعة من الخطوات لتقديم التظلم، تشمل:

تحديث البيانات إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، وإدخال بيانات الدخل والإنفاق والممتلكات والأصول.

التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل الإقامة لتقديم طلب تظلم رسمي.

إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، إلى جانب صورة من استمارة التحديث الإلكتروني.



الحصول على رقم التظلم وتسجيل سبب الاستبعاد لمتابعة الطلب.

قيام مكاتب التموين بمراجعة الطلبات والمستندات وإرسالها إلى الجهات المختصة للفحص.

رفع الملفات إلى وزارة التموين بشكل دوري لاتخاذ القرار النهائي بشأن إعادة تفعيل البطاقة أو استمرار إيقافها.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الدعم التمويني، ورفع كفاءتها لضمان وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجا وتحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية.