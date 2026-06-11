وزير التموين: التوسع في تطبيق الحلول الرقمية الحديثة لتحسين الخدمات

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور أشرف صبري الرئيس التنفيذي لاحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، و حسام عز العضو المنتدب للمجموعة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، تم استعراض إمكانات الشركة وخبراتها في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات الرقمية، وبحث فرص التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها، بما يسهم في دعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير منظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم جهود الحوكمة والميكنة والتحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة التابعة لها.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع التحول الرقمي وتطوير الخدمات على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم خطط التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التوسع في تطبيق الحلول الرقمية الحديثة

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في التوسع في تطبيق الحلول الرقمية الحديثة بما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة أكثر سرعة وفاعلية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبري عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا استعداد مجموعة فوري لتقديم خبراتها وحلولها التكنولوجية المتطورة لدعم خطط الوزارة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.

حضر اللقاء السيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.