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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف: استلام أكثر من 338 ألف طن قمح بالصوامع والشون

توريد قمح ببني سويف
توريد قمح ببني سويف

تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون ببني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي.

وأوضح وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" قد وصلت إلى 338 ألفاً و214  طناً، تم فرزها واستلامها بمواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة، مؤكداً انتظام عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير إجراءات التوريد.

كما أشار مدير التموين إلى تكليفات محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، باستمرار تقديم التيسيرات المطلوبة لأعمال التوريد وتذليل أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع التشديد على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين دون أي تأخير، وتوفير مناخ تنافسي لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول تتجاوز ما تم توريده الموسم الماضي، لاسيما في ظل الأسعار التنافسية التي حددتها الحكومة بـ2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحة المُنزرعة هذا العام من القمح بلغت 116 ألفاً و381 فداناً، تنوعت بين الزراعة على مصاطب، والزراعة العفير بدار، والزراعة على خطوط، والزراعة بنظام التسطير، فيما تضمنت الأصناف المنزرعة قمح الخبز مثل سدس 14 وجيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 ومصر 4، إلى جانب أصناف الديورم لإنتاج المكرونة مثل بني سويف 5 وبني سويف 7.
 

بني سويف قمح محافظة بني سويف

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